Nederlandse UFC-sensatie Reinier de Ridder vecht eerste hoofdpartij tegen oud-kampioen

Reinier de Ridder leeft in een stroomversnelling. De Nederlandse MMA-vechter staat nog geen jaar onder contract bij de UFC, maar maakt komende zomer zijn debuut in de main event tijdens UFC Fight Night in Abu Dhabi. Het wordt zijn grootste uitdaging tot nu toe, tegen een absolute grootmacht binnen zijn gewichtsklasse.

Sinds zijn debuut in november vorig jaar heeft De Ridder alle verwachtingen overtroffen. Hij begon met overtuigende zeges op Gerald Meerschaert en Kevin Holland. Deze maand maakte hij diepe indruk met een dominante overwinning op het ongeslagen toptalent Bo Nickal. In Des Moines won De Ridder via TKO in de tweede ronde, een duidelijk statement dat door de hele MMA-wereld werd opgepikt.

Nederlandse UFC-sensatie Reinier De Ridder slaagt voor test tegen toptalent en daagt groot kampioen uit Reinier de Ridder is met vlag en wimpel geslaagd voor een grote test. De enige actieve Nederlander in de UFC moest het in de nacht van zaterdag op zondag opnemen tegen toptalent Bo Nickal en wist hem al in de weede ronde met een knock-out te verslaan.

Geen Sean Strickland, wél andere groot kampioen

Na zijn indrukwekkende overwinning op Nickal liet De Ridder meteen van zich horen. In de octagon daagde hij voormalig kampioen Sean Strickland uit voor een titelgevecht. Die wens bleef onbeantwoord, maar de UFC had wél een ander groot vechter voor hem in gedachten.

Op 26 juli staat hij tegenover niemand minder dan voormalig kampioen Robert Whittaker. De ervaren Australiër was tussen 2017 en 2019 het gezicht van de middengewichtdivisie. Ondanks een wisselvallig 2024, waarin hij onder meer verloor van Khamzat Chimaev, blijft Whittaker een topvechter die zijn plek in de top 5 met hand en tand verdedigt.

Titelgevecht lonkt voor Reinier de Ridder

Voor De Ridder is het gevecht meer dan een sportieve mijlpaal, het is mogelijk de laatste horde richting een titelgevecht. Bij winst schuift hij hoogstwaarschijnlijk op naar de top 5 van de ranglijst, wat hem in stelling brengt voor een showdown met huidig kampioen Dricus du Plessis. Nooit eerder vocht een Nederlander om de UFC-titel in deze klasse.

Nederlandse UFC-sensatie maakt zich op voor gevecht met 'toekomstig wereldkampioen' Reinier de Ridder doet het uitstekend in de UFC. De 34-jarige vechter won zijn eerste twee gevechten in de grootste MMA-organisatie ter wereld en maakt zich nu op voor zijn derde uitdaging. Dat wordt misschien wel de zwaarste tot nu toe.

Wat De Ridder extra bijzonder maakt, is zijn atypische vechtstijl voor UFC-normen. Met een achtergrond in judo en Braziliaans jiujitsu vertrouwt hij minder op brute kracht en meer op techniek, controle en timing. In een organisatie die vaak wordt gedomineerd door Amerikaanse worstelaars en knock-out specialisten, is De Ridder een opvallende verschijning én een om rekening mee te houden.