De Nederlandse UFC-vechter Yousri Belgaroui keert aankomend weekend terug in de octagon. Hij neemt het tijdens UFC Seattle op tegen Mansur Abdul-Malik in zijn tweede duel in de promotie. Voor zijn voorbereiding heeft Belgaroui weer de hulp ingeroepen van zijn vriend en UFC-legende Alex Pereira.

Belgaroui kwam via meerdere mislukte partijen in de Dana White Contender Series uiteindelijk toch in de UFC terecht. De dertigjarige Amsterdammer nam het in zijn eerste partij op tegen Azamat Bekoev. De Rus werd door Belgaroui op zeer indrukwekkende wijze ontmanteld en het Nederlandse middelgewicht won met overtuiging. Daardoor kreeg hij al snel een volgende partij aangeboden. Die vindt aanstaande zaterdagnacht plaats wanneer Belgaroui het in de Amerikaanse stad Seattle opneemt tegen Abdul-Malik.

Training met Pereira

Daarom is Belgaroui dan ook vol in training. De zware sparringsessies werkt hij zoals vaker af in het Amerikaanse Connecticut. Daar traint hij al jaren bij de sportschool van oud-UFC-kampioen Glover Texeira. Zijn belangrijkste pupil is Alex Pereira. De Braziliaan werd ooit al kampioen in het middelgewicht en het licht-zwaargewicht in de UFC en hij gaat tijdens de White House-card van UFC ook proberen om de eerste vechter te worden die in drie divisies kampioen werd. Dan neemt Pereira het namelijk op tegen de Fransman Cyril Gane voor de interim-titel in het zwaargewicht.

Belgaroui is al jaren onderdeel van het trainingskamp van Pereira als een van zijn belangrijkste sparringspartners. De twee kennen elkaar goed uit hun gezamenlijke tijd bij Glory, waar ze meerdere kickbokspartijen tegen elkaar afwerkten. Nu doet Pereira dus iets terug, want Belgaroui deelt beelden dat de Braziliaan hem ook helpt in de voorbereiding op zijn partij met Abdul-Malik.

Reinier de Ridder

Qua Nederlanders in de UFC is Belgaroui de enige die ons land vertegenwoordigd, samen met Reinier de Ridder. Laatstgenoemde verloor onlangs van Caio Borralho en lijkt daardoor voorlopig uit zicht voor een partij om de titel. Beide heren vochten hun laatste duels in dezelfde gewichtsklasse. Echter maakte De Ridder na zijn verlies tegen Borralho bekend dat hij de overstap naar licht-zwaargewicht zal maken.

In het hoofdevenement van UFC Seattle staat ook een middelgewichtpartij op het programma. Oud-kampioen Israel Adesanya neemt het op tegen de hongerige en opkomende Amerikaan Joe Pyfer.