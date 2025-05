Nederlandse vechtsporter kan bij debuut gigantisch bedrag winnen: 'Niet gekomen om publiek te pleasen'

Vechtsporter Gino van Steenis maakt zich op voor zijn debuut bij PFL Europe, waar hij meedoet aan een knock-outtoernooi met grote beloning: een kampioenstitel én een enorme geldprijs. Sportnieuws.nl sprak vlak voor zijn debuut met hem.

De 27-jarige Gino van Steenis begon zijn carrière bij kleinere organisaties en vocht zich via regionale circuits richting het internationale podium. Zijn indrukwekkende winstpartijen en explosieve stijl leverden hem een contract op bij het Poolse KSW. Jammer genoeg wist hij zijn debuut daar niet te winnen. Hoewel Van Steenis nog onder contract stond bij KSW, gaf de organisatie hem toch de kans om over te stappen naar PFL en mee te doen aan het toernooi..

Flinke geldprijs

De Professional Fighters League (PFL) is immers een van de grootste MMA-organisaties ter wereld. Wat PFL uniek maakt, is het toernooiformat: vechters nemen het tegen elkaar op in seizoensstructuur met kwartfinales, halve finales en een finale. Winnaars pakken niet alleen een kampioensgordel, maar ook een flinke geldprijs van 100.000 euro. De Europese divisie, PFL Europe, geeft talent uit de regio een podium om zich te bewijzen op weg naar het hoofdcircuit.

Van Steenis maakt zaterdag zijn debuut in Noord-Ierland, waar hij vecht in het PFL Europe-toernooi bij de lichtgewichten: acht vechters, drie rondes, 100.000 euro en een titel als inzet. "Als ik deze partij win, ga ik naar de halve finale in september, en daarna de finale in december. Win je alles, dan ben je PFL Europe-kampioen én pak je die 100.000 euro", zo vat hij het toernooi samen in gesprek met Sportnieuws.nl.

Onder de Spaanse vlag

Van Steenis koos er eerder voor om uit te komen voor Nederland, toch vecht hij nu onder de Spaanse vlag. Dat doet hij met een dubbel gevoel. "In Spanje willen ze je zien groeien, ook als je nog niet bekend bent. In Nederland zeggen ze eerder: dat ga je nooit halen. Ze supporten je pas als je al iets hebt bereikt."

"Voetbalfans staan hier achter hun club, win or lose. Die mindset mis nog bij vechtsport. En dat voel je als sporter, zeker in zo'n eenzame sport als deze."

Steun van zijn broer

Gino reist niet alleen. Zijn broer Costello vecht later dit jaar nog voor de wereldtitel. "We trainen veel samen. Hij kent me door en door en houdt me scherp in de voorbereiding. Als ik een off-day heb, is hij degene die me er doorheen trekt."

De kooi afbreken

De partij vindt plaats in het Noord-Ierse Belfast, dus het publiek zal volledig achter zijn tegenstander Decky McAleenan staan. Gino is daar niet van onder de indruk. "Ik ben niet gekomen om het publiek te pleasen, ik ben gekomen om die kooi af te breken. Als we daar staan, is het hij en ik. De rest telt niet."

Toch weet Gino dat hij in Noord-Ierland vecht, tegen een Ier, dus zou het slim zijn om de partij niet naar de jury te laten gaan.

Wat verwacht hij van zijn debuut? "Ik spreek nooit echt verwachtingen uit, maar als ik iets moet zeggen: dan zie ik een knockout in de eerste ronde voor me. Maar ook als het drie rondes wordt, ik ga oorlog voeren. Tot de referee me stopt."