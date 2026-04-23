Vechtster Tessa de Kom maakt zich op voor een bijzonder moment, want de 25-jarige Nederlandse debuteert vrijdag in Bangkok bij ONE Championship. Dat is voor De Kom een sportief hoogtepunt en zeker niet vanzelfsprekend, want vrouwelijke vechters krijgen niet altijd de kans bij grote organisaties. De Nederlandse hoopt dat zij er mede voor kan zorgen dat daar verbetering in komt.

De Kom debuteert vrijdag tijdens ONE Friday Fights 151: The Inner Circle. In de atomweightdivisie (-52 kilogram) neemt zij het dan op tegen de Italiaanse Giorgia Pieropan. Eerder kwam de Nederlandse al uit voor organisaties als Enfusion, RISE en Glory, maar toch ziet ze dat de zichtbaarheid van vrouwen bij grote organisaties afneemt. Dat is voor De Kom dan ook een belangrijk onderwerp richting haar debuut in Thailand.

“Ik vind het heel jammer dat er geen vrouwen meer actief zijn bij Glory”, zegt De Kom. “Er zijn genoeg vechters die op hetzelfde of zelfs een hoger niveau kunnen presteren dan de huidige mannen.” Volgens haar mag van grote organisaties meer worden verwacht. “Voor een organisatie die zich de grootste ter wereld noemt, zou het logisch zijn om op z’n minst ook een aantal vrouwendivisies te hebben.”

De Kom legt daarbij ook een verband met de zichtbaarheid van vrouwelijke vechters richting het grote publiek. “De waardering voor vrouwelijke vechters groeit bij het grote publiek minder snel, juist omdat zij zo weinig zichtbaar zijn op de grote podia.” Volgens haar ligt daar ook een verantwoordelijkheid bij de organisaties. “Ik vind dat grote organisaties daarin een verantwoordelijkheid hebben, maar die wordt nu door maar weinig partijen echt genomen.”

Gebrek aan zichtbaarheid

In dat licht krijgt haar debuut bij ONE Championship extra betekenis. De organisatie behoort tot de grotere internationale spelers in de vechtsport en programmeert ook vrouwelijke vechters en lichtere gewichtsklassen. De Kom gaat in Bangkok echter in de eerste plaats voor een sterk optreden in de ring. “Van het debuut bij ONE verwacht ik allereerst een spectaculaire partij te maken. Ik sta tegenover een stevige en snelle tegenstander. Dat geeft potentieel voor een mooie partij.”

Ze kijkt daarbij ook verder dan haar debuut. “Nadat ik deze partij goed heb afgesloten, hoop ik vaker terug te mogen komen. Er lopen hier veel dames in mijn gewichtscategorie, dus genoeg mogelijke match-ups.” De Kom verblijft sinds begin januari in Thailand, waar zij traint bij Revolution Gym. In aanloop naar haar partij in Bangkok verschoof de focus in de voorbereiding naar kickboksen.

'Ik wil ze iets geven om trots op te zijn'

Met haar debuut wil De Kom ook iets losmaken bij andere mensen. “Ergens hoop ik ook dat ik hiermee de aandacht van het Nederlandse publiek iets meer kan richten op de vrouwelijke vechters. Ik wil ze iets geven om trots op te zijn.”

Zo draait haar eerste optreden bij ONE Championship niet alleen om het betreden van een nieuw podium, maar ook om een gevoelig onderwerp dat al langer speelt binnen de sport. Er is talent en ambitie genoeg, maar de vraag blijft hoeveel ruimte vrouwelijke vechters daadwerkelijk krijgen bij de grote organisaties.