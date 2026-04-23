Jarenlang was Rico Verhoeven hét gezicht van Glory, maar hij besloot eind vorig jaar om het kickboksen tijdelijk vaarwel te zeggen. Sindsdien is het erg onrustig bij de vechtsportorganisatie en nu heeft één van de eigen vechters zelfs een rechtszaak aangespannen.

Verhoeven maakte in november zijn vertrek bekend en is zich inmiddels aan het voorbereiden op een hele bijzondere uitdaging: hij neemt het volgende maand op tegen de legendarische Oleksander Usyk om de wereldtitel bij het boksen. Bij zijn oude werkgever verloopt het allemaal echter erg stroef momenteel.

De opvolging van Verhoeven, die op het moment van zijn vertrek de kampioen in het zwaargewicht was, verliep bijvoorbeeld al erg opmerkelijk. Bij een toernooi streden de beste zwaargewichten om de titel en in de finale zouden Mory Kromah en Milos Cvjeticanin strijden om wie de opvolger van Verhoeven werd. De Serviër was echter geblesseerd en tot woede van de organisatie wilde de reserve niet om de titel vechten. Kromah werd daarop plotseling tot kampioen uitgeroepen.

Afgepakte wereldtitel

Dat is niet de enige gewichtsklasse waar veel om te doen is, want ook de titelstrijd bij de lichtzwaargewichten zorgt al enige tijd voor gedoe. Tarik Khbabez kroonde zich in november tot wereldkampioen door af te rekenen met Bahram Rajabzadeh, maar in februari werd zijn titel plotseling afgepakt.

De organisatie beweerde dat Khbabez een nieuw gevecht met Rajabzadeh weigerde, maar volgens hem wilde hij enkel een hogere beloning. Wel merkte hij op dat hij vindt dat andere vechters een titelgevecht meer verdienen dan Rajabzadeh.

Khbabez spant zaak aan

Inmiddels is de situatie dusdanig uit de klauwen gelopen dat Khbabez naar de rechter stapt om een vertrek bij Glory, waar hij nog tot december onder contract staat, te forceren. "Niemand zit hierop te wachten, maar ik heb een advocaat in de arm genomen. Daar baal ik zelf ook van", vertelt Khbabez in gesprek met het Algemeen Dagblad.

Ironisch is dat Glory Rajabzadeh aanstaande zaterdag tegen Donovan Wisse om de vrijgekomen titel wilde laten vechten, maar dat de vechter uit Azerbeidzjan momenteel geblesseerd is en dus gaat dat hele gevecht niet door. "Alles is ook nog eens voor niks geweest. Toen Bahram geblesseerd raakte, belde Glory me of ik wilde invallen", reageert Khabez. Daar zou hij een bonus voor krijgen, maar daar zat hij niet meer op te wachten: "Ik wil een nieuw contract en beter verdienen. Geen eenmalige bonus."

Dat verbeterde contract gaat er zo goed als zeker niet komen en dus wil Khbabez graag naar een andere organisatie, maar dat houdt Glory vooralsnog tegen. Zijn stap naar de rechter heeft dan ook puur met financiën te maken. "Mensen denken altijd dat wij dik verdienen, maar dat is totaal niet zo. Als ik nu stop met vechten moet ik gewoon gaan werken. In deze situatie kan ik net zo goed terug naar de brandweer. Dan heb ik een vast inkomen en zekerheid."