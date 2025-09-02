Omstreden sportster neemt verrassend besluit na bizarre rel

Boksster Lin Yu-Ting heeft een verrassend besluit genomen. Ze slaat het WK over na een rel rondom haar gender. De olympisch kampioene zal dus ook de nieuwe toelatingstests niet ondergaan.

Lin, een van de twee bokssters die centraal stond in de verhitte discussies over genderidentiteit in de vrouwensport op de Spelen van Parijs 2024, zal niet deelnemen aan het aankomende wereldkampioenschap in Liverpool. Dit bevestigde een anonieme official van de Taiwanese boksbond.

Toelatingsbeleid

In augustus kondigde World Boxing aan dat vrouwelijke boksers op de wereldkampioenschappen verplichte geslachtstests moeten ondergaan als onderdeel van een nieuw toelatingsbeleid. Deze opmerkelijke beslissing kwam iets meer dan een jaar nadat Lin en de Algerijnse Imane Khelif goud wonnen in Parijs, te midden van een storm van kritiek over hun genderidentiteit.

Een bron binnen de Taiwanese boksbond heeft nu echter verklaard dat Lin niet naar het WK zal afreizen. Volgens Reuters weigerde de bron verdere details te verstrekken over deze verrassende afwezigheid.

Het wereldkampioenschap vindt plaats van 4 tot 14 september en is het eerste dat wordt georganiseerd door World Boxing, nadat deze organisatie eerder dit jaar de Internationale Boksbond (IBA) verving.

Imane Khelif

Afgelopen maandag stapte Khelif naar het Hof van Arbitrage voor Sport (CAS) om de beslissing van World Boxing aan te vechten. De boksbond verbiedt haar deelname aan toekomstige evenementen, tenzij ze een genetische test ondergaat.

Khelif was ook afwezig op de Eindhoven Box Cup eerder dit jaar omdat ze weigerde om de gendertest te ondergaan. Het is namelijk mogelijk dat Khelif XY-chromosomen heeft, ondanks dat ze als vrouw geboren is. Na de ophef rondom de gouden medaillewinnaar voerde verschillende boksbonden strengere regels door.