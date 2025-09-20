Jake Paul, de Amerikaanse verloofde van de Nederlandse schaatstopper Jutta Leerdam, is in training voor zijn boksgevecht in november 2025. Hij laat op zijn socials zien welke extreme methodes hij toepast. Ook post hij wat momenten uit zijn vrije tijd; waarbij er een bepaald kiekje op veel vraagtekens stuit.

Paul, de jongere broer van influencer en worstelaar Logan Paul, bokst op 14 november 2025 in Atlanta tegen Geronta Davis. Wederom is het een tegenstander die lijkt uitgekozen om de kansen op een zege van Paul te verhogen. Koos hij voorheen diverse oudere ex-vechters, ditmaal staat Paul tegenover een man van 1,66 meter die stukken lichter is. Paul is 20 centimeter langer.

'Deze foto heeft context nodig'

Afgaande op de intense trainingen die Paul afwerkt ziet hij het gevecht zelf niet als een makkie. Zo trekt hij al rennend een jeep voort, waaraan hij met een touw is bevestigd. Ook komt hij alvast in een oorlogsstemming door met Logan en pa Greg Paul gehuld in militaire kleding terwijl ze met een boog jagen (bowhunting).

Kettingzaag en baby

De zevende foto van de reekst wijkt af van de rest. Wat heet: plots is Paul te zien met een baby met donkere huidskleur in zijn hand. In zijn andere hand heeft hij een oranje kettingzaag vast. En er is in de uiterste hoek van de foto ook nog een vrouw in beeld, die zelf een foto neemt van het tafereel.

Het is volstrekt onbegrijpelijk wat er aan de hand is, hoe Paul in die situatie verzeild is geraakt, waarom hij de kettingzaag niet even weglegt om de baby te beschermen en waarom hij het nodig vond om de foto op te nemen in de bloemlezing. Een van de volgers schrijft dan ook in een reactie: "Die laatste foto heeft context nodig."

Jutta Leerdam herdenkt verloving met Jake Paul

Pauls geliefde Jutta Leerdam heeft zaterdag op TikTok een video geplaatst, met als bijschrift: "Ik kan het niet geloven dat het alweer zes maanden geleden is, dat we zijn verloofd."Paul deed zijn aanzoek in maart 2025, in een uiterst romantische setting en uiteraard ook met een flinke verlovingsring.