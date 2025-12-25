Reinier de Ridder kende in 2025 een bizar jaar. De Nederlander reeg eerst de zeges in de UFC aaneen, maar hij verloor in hetzelfde jaar ook zijn eerste partij. De Ridder vertelt over zijn jaar waarin hij zijn lichaam te ver pushte, nieuwe hobby's ontdekte en een belangrijk doel voor ogen kreeg.

De Ridder besloot in 2025 om vol voor de titel te gaan in de UFC en zijn geliefde Breda dan ook achter zich te laten om naar de Verenigde Staten te verhuizen. Daar kan hij trainen met de allerbesten, maar juist dat trainen lijkt hem genekt te hebben in zijn laatste gevecht. Tegen Brendan Allen voelde De Ridder dat zijn lichaam op was en zijn trainer gooide na vier rondes de handdoek in de ring. Door die nederlaag is een titelgevecht voor de Nederlander even uit zicht, maar hij wil terugkomen. Alleen nu wel op een manier die gezond is voor zijn lichaam.

Nieuwe hobby

Eind 2025 besloot De Ridder om te gaan voor vijf partijen in twaalf maanden en nam hij een gevecht aan met Anthony Hernandez. De Mexicaan haakte echter geblesseerd af en dus had de Nederlander alle recht om het gevecht af te blazen en een paar maanden rust te nemen. De mensen om hem heen raden dit ook aan, maar De Ridder was eigenwijs. " Alleen deze partij winnen, en dan was de kans heel groot dat ik om de UFC-titel mocht vechten. Daar ben ik in doorgeschoten, daar heb ik me blind op gestaard", vertelt een eerlijke De Ridder tegenover BN De Stem over zijn nederlaag tegen Allen.

Na de nederlaag besloot De Ridder wel naar zijn lichaam te luisteren en dus zette hij weken geen stap in de sportschool. Omdat hij rust wilde nemen, maar ook omdat zijn lichaam het simpelweg niet meer aankon. In die tijd ontwikkelde De Ridder een paar, typisch Amerikaanse, nieuwe hobby's. "Ik heb daardoor ook weer nieuwe hobby’s ontdekt: surfen - daar kan ik niks van - en basketballen, dat is nog wel geinig, haha", lacht de Nederlander.

Belangrijk doel

De Ridder heeft nog altijd de UFC-titel als doel in zijn achterhoofd, maar daar is eind 2025 nog een belangrijke doelstelling bijgekomen. "Mijn doel wat ik voor ogen heb is om Allen een pak slaag te geven. Zo snel mogelijk. Dat is wat ik voor ogen heb. Winnen in mijn komende partij tegen Caio Borralho en dan Allen uitdagen. Ik weet dat ik deze gozer elke avond van het jaar kan slopen. Alleen die avond was het even niet zo. Rot op man, hij is wel echt een knakworst natuurlijk", zo vertelt de vechter tegenover de podcast Vechtersbazen.

Heel lang duurde de periode van rust voor De Ridder echter niet. De Nederlander keert op 7 maart 2026 officieel terug in de UFC-kooi. Dan neemt hij het op tegen de Braziliaan Caio Borralho tijdens een van de gevechten op de main card van UFC 326.