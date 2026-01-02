Anthony Joshua verloor onlangs twee vrienden in een zware crash en raakte zelf ook gewond. Er komen steeds meer details naar buiten over het dodelijke ongeluk dat plaatsvond in Nigeria, met een opvallende rol voor Joshua.

Joshua ging met meerdere vrienden naar Nigeria. Ze waren er pas een paar uur toen, Sina Ghami en Latif Ayodele om het leven kwamen door de harde crash. Inmiddels weet The Daily Mail dat de 47-jarige Kayode Adeniyi achter het stuur zat en geen geldig rijbewijs heeft. Adeniyi werkt al meerdere jaren voor Joshua.

Er wordt beschuldigd van roekeloos rijgedrag, maar volgens de advocaat van Adeniyi zit het anders. "Mijn cliënt pleit onschuldig, wat er gebeurde was een ongeluk. Ik heb nog geen kans gehad om uitgebreid met mijn cliënt te spreken, maar ik weet dat hij zegt dat de remmen het niet deden."

'Daar heeft hij dat gevraagd'

"Ik begrijp ook dat de reis in Lagos begon", gaat advocaat Olalekan Abiodun verder. "Daar heeft mijn cliënt aan Joshua gevraagd om van plek te ruilen en achterin te gaan zitten." Omdat de 36-jarige bokser uit Engeland zo'n grote man (1,98 meter en 111 kilo) is, zou de bestuurder de rechterzijspiegel niet goed hebben kunnen zien.

Er is al een zitting geweest in de rechtbank. Buiten het gebouw bleek de vrouw van de beschuldigde te 'hysterisch' om te praten en een goed antwoord te geven, maar de 19-jarige zoon kon dat wel. "De familie is erg verdrietig over wat er is gebeurd en waarbij twee doden zijn gevallen. Mijn vader is geen snelle rijder, hij volgde de snelheidslimiet en toen braken de remmen. Hij zei dat op het pedaal drukte, maar dat er niks gebeurde."

'Dan was dit niet gebeurd'

De 19-jarige Ifeoluwa Adeniyi voegde daar nog aan toe dat zijn vader al drie jaar voor Joshua rijdt en hij een 'goede coureur' is. "Het is niet zijn fout. Als de vrachtwagen daar niet illegaal had geparkeerd, was dit allemaal niet gebeurd."