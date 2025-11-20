Rico Verhoeven liet donderdag een bom vallen in de kickbokswereld door zijn wereldtitel bij de zwaargewichten vrijwillig af te staan. Hij stopt bij Glory en opent de weg voor zichzelf naar andere uitdagingen in de ring. Want de Nederlandse topvechter wil één ding duidelijk maken: stoppen doet hij absoluut nog niet.

De 36-jarige Verhoeven benadrukt bij het Algemeen Dagblad dat hij nog niet klaar is met vechten. "Jullie gaan me zéker nog op grote podia zien. Misschien wel nóg groter dan iedereen verwacht", zegt hij vanuit Amerika tegen de krant. Hij is aan de andere kant van de wereld voor de opnames van de film Road House 2, waar hij een rol in speelt. De acteur geworden topvechter ziet veel kansen en uitdagingen voor zichzelf bij andere organisaties of tegen andere tegenstanders.

'Ik wil weer meer spanning voelen'

Het is volgens hem na twaalf jaar tijd voor iets nieuws. "Nee, ik ga niet helemaal stoppen. Daar heb ik ook zeker niet over nagedacht. Het is goed geweest bij Glory. Ik wil weer meer spanning voelen dan ik bij Glory voel.” Volgens Verhoeven wordt het ook tijd dat de zwaargewichtenstrijd binnen Glory spannender wordt dan telkens 'Rico die wint'. "Dat zal op het begin best wennen zijn, maar in mijn divisie zal er meer spanning zijn."

Stokje overdragen

Hij draagt het stokje over aan de andere zwaargewichten, zoals Levi Rigters. Naar eigen zeggen heeft Verhoeven zelf genoeg gedaan en zijn steentje bijgedragen aan de ontwikkeling en populariteit van zijn sport en divisie. De reden voor hem om nu afstand te nemen van zijn wereldtitel en Glory, is het feit dat het in de top van Glory niet goed genoeg is volgens hem.

'Dit is nog nooit gedaan'

Dus rest de vraag aan Verhoeven: wat nu? "Het belangrijkste is dat ik het gevoel weer krijg dat ik écht alles moet doen en laten om iets te krijgen. Dingen ontdekken waar mensen uit de kickbokswereld nog nooit zijn geweest. Dat mensen denken: dit is gek, dit is cool, dit is nog nooit gedaan."

Laatste gevechten

Verhoeven was meer dan elf jaar actief bij Glory en verdedigde zijn eenmaal gewonnen wereldtitel telkens met succes. Zijn laatste twee tegenstanders waren Levi Rigters (twee keer) en de Rus Artem Vakhitov. Allebei konden ze Verhoeven in de ring niet van zijn troon stoten.