Opvallend: Rico Verhoeven stoomt markante kickbokser klaar voor gevecht met Jamal Ben Saddik

Cristian Ristea wist precies wie hij moest inschakelen om erachter te komen hoe hij Jamal Ben Saddik moet verslaan. De Roemeense kickbokser werd gespot tijdens een trainingssessie met niemand minder dan Rico Verhoeven.

De Nederlandse vechter is al jaren The King of Kickboxing en had in die periode van ruim tien jaar ook twee titelgevechten tegen Ben Saddik. In 2017 en 2019 won Verhoeven van de Marokkaan. Waarschijnlijk zal Ristea om die reden de hulp van de wereldkampioen hebben ingeschakeld. Op internet staan meerdere video's dat de kickboksers samen aan het trainen zijn.

De 33-jarige Ristea is een zeer markante vechter. Zijn lichaam zit vol met tattoos en hij heeft een lange baard. Met zijn 193 centimeter en 105 kilo komt hij imposant over. De statistieken van de Roemeen zijn positief, maar niet indrukwekkend: 44 wins (waarvan dertien knock-outs) en 25 nederlagen.

Last Heavyweight Standing

Op 5 april komen Ristea en Ben Saddik tegen elkaar in actie bij GLORY 99: Last Heavyweight Standing. In dat toernooi nemen de grootste vechters van de organisatie het tegen elkaar op, om aan het einde van dit jaar één grote winnaar aan te kunnen wijzen. Toppers als Verhoeven en Levi Rigters ontbreken vooralsnog op de deelnemerslijst, maar kunnen later via een wildcard mogelijk alsnog meedoen.

Rentree Jamal Ben Saddik

Ben Saddik maakte in februari zijn rentree in de ring na ruim twee jaar niet te hebben gevochten door dopingschorsingen. Hij won in de derde ronde van de Est Uku Jürjendal, die KO ging in ronde 3 door een hoge trap. De Marokkaan richtte direct na het gevecht alvast de blik op Ristea: "Ik heb hem de afgelopen jaren niet in de gaten gehouden, maar dat zal vanaf morgen wel zo zijn. Dan gaan we wel zien wat hij gaat brengen. Ik denk dat hetzelfde lot als Uku op hem zit te wachten."