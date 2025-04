Opvallende uitdager van Jake Paul (verloofde Jutta Leerdam) zit in de problemen: 'Ik denk dat hij geschrokken is'

Jake Paul vocht al sinds zijn partij tegen Mike Tyson in november 2024 geen boksgevecht meer. Inmiddels zijn al veel namen de revue gepasseerd als zijn nieuwe tegenstander. Weinig vechters krijgen antwoord van Paul op hun call-out, terwijl de verloofde van de Nederlandse topschaatsster Jutta Leerdam zelf ook links en rechts namen noemt. Maar een opvallende naam kreeg wél antwoord.

Topdarter Gerwyn Price deed namelijk een paar weken geleden gekscherend een oproep aan Paul dat hij wel tegen hem zou durven vechten. Niemand, ook Vincent van der Voort niet, had verwacht dat de Amerikaanse influencer met ruim 28 miljoen volgers op Instagram daarop zou reageren. Maar hij dook in de DM's van de darter uit Wales en stelde wat voorwaarden voor aan Price. "Noem je prijs en we gaan in Griekenland vechten", was het bericht van Paul dat Price afgelopen week liet zien.

'Klapjes ontvangen'

De Nederlandse ex-darter Vincent van der Voort moet erom grinniken. In de Sportnieuws.nl-podcast Darts Draait Door vindt hij het terecht dat Price 'm nu een beetje knijpt. "Noem je prijs... Dan moet je 'm zo hoog doen dat Jake het niet doet. Doet hij het wel, dan moet je maar een paar klapjes ontvangen en het geld incasseren." Volgens presentator Damian Vlottes 'moet Price nu wel', al hoopt Van der Voort dat het van een gevecht niet komt.

'Dit kan hij niet winnen'

"Ik denk dat Price een beetje geschrokken is. Het is ook gewoon een mismatch. Iemand die iedere dag bokst tegen iemand die het nog nooit gedaan heeft. Dat kan hij (Price, red.) niet winnen. Het zou toch heel raar zijn als hij ineens wel wint? Ik zie de uitdaging niet echt in dit gevecht."

Paul American

Paul is vooralsnog druk met zijn realityshow Paul American, die vorige week zijn première beleefde op HBO Max. Daarin speelt zijn verloofde Jutta Leerdam een grote rol. Over nieuwe gevechten gaat het niet.

Darts Draait Door

