De Amerikaanse president Donald Trump deed eerder deze week tijdens een toespraak een shout-out naar schaatsicoon Jutta Leerdam. Hij had aardige woorden over voor de olympisch kampioene. Daags erna zette hij een andere olympische held in het zonnetje.

Trump hield van de week een speech in Kentucky en hij haalde bij die gelegenheid Jake Paul naar voren. De verloofde van Leerdam sprak vervolgens zijn steun uit voor Trump, omgekeerd voorspelde de president dat Paul het goed zou kunnen doen in de politiek. Trump noemde daarbij Leerdam "een prachtige vrouw".

Maand van de vrouw

Donderdag vond er in het Witte Huis een evenement plaats ter ere van de maand van de vrouw. Een van de aanwezige sporters was Kaillie Humphries, een bobsleester die bij vijf opeenvolgende edities van de Olympische Winterspelen een medaille won, waaronder driemaal goud. In februari won ze in Italië een bronzen plak.

Medaille

Humpries is gewend om onderscheidingen te krijgen en de Amerikaanse gaf op haar beurt een medaille aan Trump. Geen olympische plak overigens. "Ik ben zeer vereerd om deze medaille, de Orde van Ikkos, aan Donald Trump te mogen overhandigen", zei ze.

"We krijgen er maar één, maar ik wil graag uw steun en de impact erkennen die u heeft gehad op de vrouwensport gedurende de olympische beweging, met name uw inzet om biologische vrouwen in de vrouwensport te houden, om de sport veilig te houden en eerlijke competitie mogelijk te maken."

Order of Ikkos

Order of Ikkos is een medaille die Amerikaanse olympiërs mogen uitreiken aan een persoon die belangrijk is geweest in hun ontwikkeling. Ze zei: "Ik geloof dat u hiermee de eerste president in de geschiedenis bent." Trump vond het schitterend. Hij trok een paar trotse gezichten en zei: "Ik wist wel dat ik haar mag!"

At President Trump’s Women’s Month speech on Thursday, Olympian Kaillie Humphries gave Trump an award for his impact on women’s sports, “standing up to keep biological women in women’s sports” and keeping men out of women’s sports.



Jake Paul

Nog even terug naar de korte speech van Paul naast Trump. "Ik weet dat God bij ons is", zei Paul, nadat hij op het podium was geroepen door Trump. Volgens Paul moeten er meer fabrieken worden geopend in de Verenigde Staten. "Ik weet dat hij degene is die ons dat kan geven." Hij wil naar eigen zeggen "aan de juiste kant van de geschiedenis" staan. "Iedereen hier moet daaraan bijdragen."