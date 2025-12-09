Opnieuw grote problemen voor Jamal Ben Saddik. De kickbokser is in België veroordeeld tot vier jaar cel voor ontvoering. Het is niet voor het eerst dat Ben Saddik in aanraking komt met de Belgische justitie.

De correctionele rechtbank van Antwerpen acht het bewezen dat Ben Saddik een voortrekkersrol speelde in de ontvoering van een havenarbeider. Drie andere verdachten kregen celstraffen van dertig maanden tot vier jaar.

Belgische media melden dat de veroordeelden een havenarbeider in wilden zetten bij het invoeren van drugs. Hij weigerde echter, maar voelde zich dusdanig bedreigd dat hij een taxi belde om naar een hotel te gaan.

Buiten zou hij door Ben Saddik en twee andere mannen echter in een auto zijn gedwongen. Een van de personen dreigde daarbij met een vuurwapen. Ben Saddik speelde volgens de rechtbank de grootste rol in de ontvoering en kreeg daardoor de hoogste straf van de verdachten. Het is nog onbekend of de nieuwe veroordeling gevolgen heeft voor de loopbaan van de kickbokser.

Eerdere veroordeling

Ben Saddik is de afgelopen jaren vaker in opspraak geweest. In juni werd hij in hoger beroep veroordeeld tot veertig maanden celstraf, waarvan de helft voorwaardelijk, wegens witwassen. Na die veroordeling liet zijn management weten dat Ben Saddik erkent dat hij fouten heeft gemaakt in het verleden en dat hij de volledige verantwoordelijkheid daarvoor neemt.

Sportieve straffen

Ook als sporters gingen er bij Ben Saddik de afgelopen jaren de nodige dingen mis. Kickboksorganisatie Glory schorste hem eerder voor een half jaar, omdat hij een trappende beweging maakte naar Rico Verhoeven na afloop van de wedstrijd van Verhoeven tegen Nabil Khachab in 2024. Hij zat eerder een schorsing uit voor dopinggebruik.

De Belg kwam in augustus nog in actie in de ring tegen Levi Rigters. Hij verloor op knock-out. Ben Saddik verloor eerder in zijn loopbaan twee keer van Verhoeven in een gevecht om de wereldtitel. De Nederlander is overigens sinds kort niet meer de wereldkampioen van Glory. Hij kondigde onlangs aan de bond te verlaten en leverde zijn titel daarbij in.