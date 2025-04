Publiekslieveling Glory kondigt op ludieke wijze heuglijk nieuws aan daags voor grote show

Er is een mini Bahram Rajabzadeh onderweg. Dat maakte 'The Golden Wolf' bekend daags voor de start van Glory Last Heavyweight Standing. Dat deed Rajabzadeh op ludieke wijze.

In Rotterdam klom de vechter onder de Azerbeidzjaanse vlag achter de microfoon voor een persmoment. Maar Rajabzadeh kwam niet alleen. Naast zijn gebruikelijke tolk nam hij een baby wolf mee, omdat hij aankondigde vader te worden. Mooi nieuws dus voor de publiekslieveling binnen Glory, die het zaterdag in Rotterdam Ahoy opneemt tegen de Nederlander Brian Douwes.

Favoriet van de fans

De 33-jarige Rajabzadeh bungelt een beetje op en neer tussen de zwaar- en lichtzwaargewichten. Zo deed hij mee aan de Glory Heavyweight Grand Prix vorig jaar maart, die gewonnen werd door wereldkampioen Rico Verhoeven. Daar maakte het Nederlandse kickbokspubliek voor het eerst kennis met Rajabzadeh. Hij liet een sterke indruk achter.

Bahram Rajabzadeh en de mini-wolf. © Sportnieuws.nl

Maar daar bleef het niet bij voor de vechter uit Azerbeidzjan. 2024 was een bijzonder druk jaar voor hem. Hij won bij Glory 91 van Kevin Oumar en stond niet veel later in de finale van de Glory Light Heavyweight Grand Prix, waarin hij verloor van Donegi Abena. Ook vocht hij nog tegen nummer 1 contender in het zwaargewicht Levi Rigters. Daniel Stefanovski, wat weer een partij in het lichtzwaargewicht was. Toen had hij na 2,5 minuut al een TKO te pakken.