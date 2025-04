'Veilige keuze' wereldkampioen Rico Verhoeven onder vuur: 'Laat je ballen eens zien'

Voormalig kickbokser Remy Bonjaski staat niet achter verschillende keuzes van Rico Verhoeven. Hij vindt het komende titelgevecht jammer en mist de wereldkampioen op het Glory-event Last Heavyweight Standing. 'Je kunt er altijd voor kiezen om de meest gunstige weg te kiezen.'

In juni verdedigt Verhoeven zijn wereldtitel tegen de Rus Artem Vakhitov. Bonjasky, zelf drievoudig wereldkampioen kickboksen, snapt weinig van die beslissing, schrijft hij in zijn column voor het Algemeen Dagblad. 'Laat ik vooropstellen dat ik Vakhitov een geweldige vechter vind. Hij was de enige die Alex Pereira kon stoppen. Niet voor niets heeft hij het recordaantal wereldtitels in het lichtzwaargewicht van Glory.'

Daar ligt nu juist het probleem, schrijft hij. 'Vakhitov is een lichtzwaargewicht en geen zwaargewicht, zoals Verhoeven. Daarnaast heeft hij in vier jaar tijd amper een kickwedstrijd gevochten. Om nu dan meteen tegen Verhoeven te gaan. Tsja...'

Rico Verhoeven wordt uitgedaagd door Glory-kampioen: 'Dan kunnen we het Gelredome afhuren' Tarik Khbabez, de huidige kampioen in de lichtzwaargewichtdivisie van Glory, zet zijn titel op het spel tegen Sergej Maslobojev tijdens het jubileumevenement Glory 100. Eerder verloor hij van de Litouwer, al was hij het daar zelf niet helemaal mee eens. De kickbokser heeft er dan ook alle vertrouwen in deze keer wel te winnen en hint tegenover Sportnieuws.nl op een mogelijk gevecht tegen Rico Verhoeven.

Bonjasky had graag Jamal Ben Saddik gezien als tegenstander van Verhoeven. Ben Saddik doet in tegenstelling tot Verhoeven wel mee aan Last Heavyweight Standing. 'Het publiek wil maar één iemand en dat is Jamal Ben Saddik.'

Last Heavyweight Standing

In Rotterdam Ahoy begint zaterdag Last Heavyweight Standing, waar 32 vechters in een knock-outschema voor de titel vechten. Verhoeven is er niet bij in eigen land. 'Dat Rico niet meedoet vind ik jammer. Je kunt er altijd voor kiezen om de meest gunstige weg te kiezen, maar je kunt er ook voor kiezen om je ballen te laten zien en te zeggen: oké, let's go! Ik denk dat hij daarmee meer respect afdwingt.'

'Misschien doet hij het niet om zijn gewenste crossovergevecht niet in gevaar te brengen, maar als hij het toernooi niet zou winnen? So what? Alle topvechters hebben weleens verloren. Mike Tyson ook, maar die zette een legacy neer omdat hij niemand uit de weg ging.'

Last Heavyweight Standing: lees hier alles wat je moet weten over het grootste Glory-evenement van het jaar De eerste ronde van Last Heavyweight Standing op zaterdag 5 april is meteen het grootste vechtsportevenement van het jaar in Nederland. 32 zwaargewichten (of bijna zwaargewichten) van Glory zullen de strijd met elkaar aangaan om uit te maken wie er door mogen naar de volgende ronde. Lees hier alles wat je moet weten om de spannende partijen te volgen.

Niet meer op Videoland

Het Glory-evenement is voor het eerst in lange tijd niet meer live te zien op Videoland. Streamingsplatform DAZN heeft de rechten gekocht. Dat betekent ook dat Bonjasky geen analist meer is bij de gevechten. 'Dat vind ik natuurlijk jammer. Ik vond het superleuk om te lullen over de sport en mijn expertise te delen.'