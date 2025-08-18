Reinier de Ridder heeft maar één wens na het zien van de nieuwe kampioen Khamzat Chimaev. De Nederlander wil koste wat kost de nieuwe titeluitdager zijn en dus heeft hij een boodschap voor de UFC.

Chimaev wist zaterdagnacht op een zeer dominante wijze de middelgewichttitel van de Zuid-Afrikaan Dricus du Plessis af te pakken. De Tsjetsjeen een die vecht onder de vlag van de Verenigde Arabische Emiraten was zijn opponent vijf rondes lang compleet de baas tijdens UFC 319. In ronde drie was Chimaev zo dominant dat hij van alle jury's een 10-8 ronde kreeg. Aan het eind van het gevecht gaf geen enkele jury ook maar één ronde aan Du Plessis en dus werd Chimaev de nieuwe kampioen.

Volgende uitdager

In het publiek leek de volgende titeluitdager van Chimaev al te zitten. Zo was Caio Borralho de reservevechter. Hij vecht in september tegen Nassourdine Imavov in Parijs. De winnaar van die partij krijgt zonder twijfel spoedig een titelgevecht. Echter heeft Chimaev aangegeven dat hij in oktober wil vechten op UFC 321 in zijn thuisland in Abu Dhabi. Ook UFC-baas Dana White had hier wel oren naar. Met een maand verschil tussen die twee evenementen lijkt het zeer onwaarschijnlijk dat de winnaar van Borralho tegen Imavov de tegenstander wordt in Abu Dhabi.

Daarmee lijken er op dit moment twee namen het meest kans te maken op dit gevecht in Abu Dhabi. De eerste is Anthony Hernandez. De Mexicaanse worstelaar veegde een week geleden de vloer aan met de nummer 10 van de divisie Roman Dolidze en de stijl van Fluffy kan een uitdaging vormen voor Chimaev. Datzelfde geldt echter voor De Ridder. De Nederlandse trots van de UFC vocht in juli nog in Abu Dhabi en versloeg de toenmalige nummer vijf Robert Whittaker. Ook De Ridder lijkt daarom een grote kans te maken op het volgende titelgevecht.

'Dit wordt een partij voor de eeuwigheid'

De Ridder, die zelf ook in het publiek zat tijdens UFC 319, liet op zijn Instagram-story weten geïnteresseerd te zijn in de partij met Chimaev. "De nieuwe kampioen toonde een ware masterclass in worstelen en controle. Een bizarre overwinning als je Du Plessis zo kan controleren. Ik denk dat een partij tussen Chimaev en ik er een voor de eeuwigheid kan zijn. Ik heb al tegen de beste Amerikaanse worstelaar gevochten, ik ben benieuwd hoe ik het tegen de beste worstelaar uit de Kaukasus zou doen", zo doelt De Ridder op de regio waar Chimaev vandaan komt.