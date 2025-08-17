Khamzat Chimaev heeft voor een sensatie gezorgd in het middengewicht van de UFC door Dricus du Plessis op niet mis te verstane wijze te onttronen. De in Rusland geboren vechter was oppermachtig tegen de regerend kampioen en werd door de jury dan ook belooond met de titel in de gewichtsklasse waar ook de Nederlander Reinier de Ridder in vecht.

Het was de derde keer dat Du Plessis zijn titel in het middengewicht op het spel zette. De Zuid-Afrikaan won in januari 2024 de titel door te winnen van Sean Strickland. Vervolgens verdedigde hij zijn titel met succes tegen ex-kampioen Israel Adesanya en tegen Strickland tijdens een rematch. Nu moest hij het opnemen tegen Chimaev, die bekend staat om om zijn brute kracht en zijn grondgevecht.

Het publiek was duidelijk op de hand van de uitdager en die leek daar heel veel kracht uit te halen. Chimaev wist Du Plessis in de eerste ronde al na vijf seconden naar de grond te werken en daar bracht hij de verdedigend kampioen minutenlang veel schade toe. Du Plessis was dolblij toen de eerste ronde voorbij was, maar belandde in de tweede ronde na vijftien seconden alweer in een benarde situatie en daar kwam hij opnieuw niet meer uit.

Chimaev zal zelf ook nauwelijks hebben kunnen geloven hoe veel beter hij was dan Du Plessis, want in ronde 3 lag de Zuid-Afrikaan na tien seconden alweer op de grond en niet op de manier hoe hij dat zou willen. Vooraf werd gespeculeerd of Chimaev het wel vol kon houden, maar doordat hij zelf nauwelijks hoefde te incasseren was dat geen enkel probleem. Ook in ronde vier had hij binnen een halve minuut de controle en Du Plessis kwam er opnieuw niet meer uit.

Jury unaniem

De Zuid-Afrikaan had in de slotronde nog maar één optie om zijn titel te kunnen verdedigen: een knock-out. Dat wist hij zelf ook en hij deed een poging met een harde klap, maar lag binnen no-time alweer op de grond met het volle gewicht van Chimaev bovenop zich.

Du Plessis wist er wonderwel nog uit te komen en een paar klappen uit te delen, maar het was allemaal te weinig en vooral veel te laat. Alle juryleden noteerden een score van 50-44 voor Chimaev. Hij is met zijn vijftiende zege in net zo veel gevechten de nieuwe kampioen in het middengewicht van de UFC.

Reinier de Ridder?

Du Plessis en Chimaev verdienden allebei hun eerste titelgevecht nadat ze Robert Whittaker wisten te verslaan en laat dat nu net de vechter zijn waar de Nederlander Reinier de Ridder onlangs van won. Er is dan ook de afgelopen tijd al volop gespeculeerd of De Ridder, die aanwezig was bij het duel tussen Chimaev en Du Plessis, misschien wel een titelgevecht moet krijgen.

Het lijkt er echter op dat hij nog eventjes moet wachten, want de nummer 1 van de divisie Nassourdine Imavov vecht in september in Parijs tegen de nummer 6 van de rankings Caio Borralho. De kans lijkt dan ook enorm groot dat de winnaar van die partij het op mag nemen tegen de nieuwe kampioen Chimaev.