Goedlachse Rico Verhoeven dolt met voormalige rivaal: 'Een leuk moment is altijd welkom'

Tien jaar geleden, tijdens Glory 22, stonden ze tegenover elkaar in een titelgevecht in het zwaargewicht, waarbij Rico Verhoeven zijn titel tegen Benjamin Adegbuyi verdedigde met een unanieme beslissing. Maar de tijden zijn veranderd; tegenwoordig hebben de twee kickboksers de grootste lol samen tijdens hun trainingen, zo blijkt uit een video die zij deelden op Instagram.

Verhoeven doet zelf niet mee aan het grootste Glory-evenement van het jaar: Last Heavyweight Standing. Het aankomende toernooi waarbij 32 zwaargewichten strijden om de titel. Eén van die zwaargewichten is Adegbuyi, die zich, ondanks dat The King of Kickboxing zelf niet meedoet, samen met Verhoeven voorbereidt voor het toernooi bij Team Rico.

Geen vreemde keuze, want de Roemeen zag vorig jaar hoe Verhoeven de Glory Grand Prix won, terwijl hij zelf in de kwartfinales verloor van Nabil Khachab, die overigens later ten onder ging tegen Verhoeven.

Loting

Adegbuyi is in zijn eerste partij gekoppeld aan de 29-jarige Nigeriaan Tariq Cookie Osaro, die slechts vier keer verloor in zijn Glory-carrière. De Roemeen zal dus flink aan de bak moeten, al lijkt hij daarvoor bij Team Rico goed te zitten. Tussen de intensieve trainingen door wordt er echter ook veel gelachen.

Op Instagram delen de zwaargewichten een video waarin Verhoeven en zijn trainer in hoog tempo trainingshoedjes op Adegbuyi afvuren, die zijn best doet ze te ontwijken. Verhoeven kan het niet laten om het laatste hoedje met twee handen en volle kracht richting Adegbuyi te gooien, waarop de Roemeen hard moet lachen. Vervolgens vallen de twee elkaar in de armen. "Grappige momenten zijn altijd welkom," schreef de Roemeen erbij.

Glory Miami

Eerder op woensdag maakte Glory bekend het exclusieve evenement GLORY Underground presented by Betr te organiseren in Miami, dat alleen op uitnodiging toegankelijk zal zijn. Het hoofdgevecht van de avond is de langverwachte 'Champ vs Champ rematch' tussen weltergewichtkampioen Chico Kwasi en lichtgewichtkampioen Tyjani Beztati.

Het evenement wordt georganiseerd in samenwerking met Betr, een sportweddenschappenbedrijf mede opgericht door Jake Paul. De locatie is het 'Betr warehouse', het bedrijfspand en magazijn van Betr. Diverse influencers en beroemdheden zullen aanwezig zijn, hoewel het nog niet bekend is wie. Glory-CEO Marshall Zelaznik vertelde aan sportnieuws.nl dat het in elk geval waarschijnlijk "vrienden en familie van Betr" zullen zijn, wat het aannemelijk maakt dat Jake Paul zelf ook in het publiek zal zitten.