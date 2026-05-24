Na maanden van streng diëten en keihard trainen stond Rico Verhoeven zaterdagnacht eindelijk oog in oog met Oleksandr Usyk bij de piramides van Gizeh. Het gevecht dat volgde, was er een om nooit te vergeten. En de beloning daarna liet hij zich geen twee keer zeggen.

Verhoeven leverde een indrukwekkende prestatie tegen de ongeslagen wereldkampioen, maar zag de zege in ronde elf aan zich voorbijgaan toen scheidsrechter Mark Lyson ingreep. Na afloop laaide de kritiek direct op: had Lyson te vroeg een einde gemaakt aan de partij? Het team van Verhoeven is duidelijk en tekende officieel beroep aan tegen de uitslag.

Verdiende beloning

Maar terwijl zijn team de strijd voortzet, liet Verhoeven zichzelf even los van alle commotie. Wie maanden op gewicht moet blijven voor een groot gevecht, heeft na afloop wel een beloning verdiend. Verhoeven nam het er dan ook van. De Nederlander werkte een flinke slice pizza pepperoni naar binnen en deelde daar zijn gevoel bij: 'Ik moest mezelf even trakteren.'

Toch overheerst bij Verhoeven het gevoel van dankbaarheid. Via Instagram richtte hij zich tot iedereen die hem deze nacht mogelijk maakte. Hij bedankte acteur en vriend Jason Statham, die hem bij organisator Turki Al Sheikh heeft aangedragen, en Al Sheikh zelf voor het realiseren van het gevecht op de meest bijzondere locatie ter wereld. Ook Oleksandr Usyk kreeg een speciaal woord van dank voor het aangaan van de uitdaging. 'Geschiedenis is geschreven. We hebben iets gedaan wat niemand ooit had verwacht', aldus Verhoeven.

Jury zorgt voor ophef

Ook de officiële scorecards zorgden voor gefronste wenkbrauwen. Twee van de drie juryleden hadden het gevecht na tien rondes op gelijke hoogte staan, terwijl de meeste fans en analisten Verhoeven een ruime voorsprong gaven. De cijfers liegen er niet om: doordat de jury Verhoeven al benadeelde vóór de stoppage, zou de 10-8 ronde van Usyk in de elfde de wedstrijd alsnog in zijn voordeel hebben beslist. Met andere woorden: zelfs als Lyson niet had ingegrepen, had Verhoeven op de officiële kaarten verloren volgens de jury.

Tweede kans

Eén ding lijkt ondanks alle commotie zeker: een rematch zit eraan te komen. Organisator Turki Al Sheikh liet direct na het gevecht weten daar volledig achter te staan en hintte op een nieuwe partij, ditmaal op Nederlands grondgebied. Verhoeven zelf liet er ook geen twijfel over bestaan: 'Laten we een rematch doen!'

