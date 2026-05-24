Rico Verhoeven verloor zaterdagnacht de wedstrijd van zijn leven, maar won tegelijkertijd de harten van de bokswereld. Arnold Vanderlyde, een van de grootste Nederlandse bokslegenden, zag het gevecht van dichtbij en sprak in een interview met Sportnieuws.nl zijn bewondering uit. "Hij heeft Usyk echt in grote problemen gebracht. Dat had niemand verwacht."

Verhoeven domineerde het gevecht ronde na ronde en bouwde een voorsprong op tegen de ongeslagen wereldkampioen. Maar in de elfde ronde sloeg Usyk toe met een verwoestende rechtse uppercut die Verhoeven naar het canvas stuurde. Scheidsrechter Mark Lyson besloot het gevecht te beëindigen met nog maar één seconde te gaan in de ronde, een beslissing die nog altijd voor veel ophef zorgt.

Over het vroege ingrijpen van Lyson is Vanderlyde genuanceerder dan het kamp van Verhoeven, die inmiddels een officieel protest hebben aangetekend. "Hij was echt out of business", zegt hij tegenover deze site. Toch begrijpt hij het gevoel van onrechtvaardigheid. "De scheidsrechter had even kunnen stoppen, een stapje terug kunnen doen en Rico even kunnen laten ademen. Als Nederlander snap ik dat gevoel: geef hem nog even die kans." Of Verhoeven de twaalfde ronde had overleefd? "Dat weten we allemaal niet. Daar wil ik niet de nadruk op leggen."

Juiste strategie van Rico Verhoeven

Maar Vanderlyde wil vooral de nadruk leggen op wat Verhoeven wél liet zien. "Hij heeft zo fenomenaal goed gebokst, hele mooie strategie, de juiste strategie. Usyk echt aangepakt en zo'n goede bokser heeft hij uit zijn ritme gehaald." De sleutel lag volgens hem in de houding van Verhoeven. "Laag zitten, kromme rug, klein maken, op gelijke hoogte komen met Usyk, die gewend is tegen grote, lange jongens te boksen."

Daar bovenop gebruikte Verhoeven zijn fysieke voordeel maximaal. "Contact maken, een combinatie maken, dan tegen hem aangaan. Hij is zwaarder, sterker, dus Usyk werd moe." De bokslegende illustreert hoe vermoeiend dat is. "Het is hetzelfde als je honderd kilo aan rotzooi moet wegdragen. Je moet dat oppakken, je krijgt het niet verplaatst bijna. En zo moet je dat voelen." Ronde na ronde werd Usyk gesloopt. "Hij werd eigenlijk van zijn sokken geslagen."

Verhoeven aan de leiding

Voor Vanderlyde waren de verhoudingen helder. "Rico lag gewoon dik voor, ook voor mij. Ik had echt de gedachte van: er wordt geschiedenis geschreven." Na tien rondes stond het volgens hem 8-2 voor Verhoeven. "Dat was terecht. Usyk pakte twee rondes en de rest was voor Rico." Toch was het uiteindelijk de bokservaring van de wereldkampioen die het verschil maakte. "In vermoeide toestand had Usyk net iets meer de boksvaardigheden om de juiste combinaties te brengen."

Geschiedenis geschreven

Vanderlyde sluit af met een duidelijk oordeel. "Hij heeft zichzelf op de kaart gezet, zijn team, maar ook Nederland." De bokslegende geeft Verhoeven een 8 voor zijn optreden. "Maar het moet een 9 of 10 worden om de ongeslagen kampioen te verslaan."

Dat neemt niet weg dat hij enorm trots is. "Dit is een historisch moment geweest voor de Nederlandse sportgeschiedenis. Een Nederlander die om een ongelooflijk belangrijke wereldtitel bokst tegen een ongeslagen wereldkampioen, dat is uniek. Dat komt in de boeken."

