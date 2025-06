Rico Verhoeven in verlegenheid gebracht met pittige vragen: 'Dan moet je naar jezelf kijken'

Rice Verhoeven is te zien in het EO tv-programma 'Een buitengewoon gesprek', waar jongeren met autisme in de schoenen treden van een journalist en hem het vuur aan de schenen leggen met moeilijke vragen. "Er worden vragen gesteld zonder filter en recht door zee," blikt hij terug.

Er staat de twaalfvoudig wereldkampioen een zware fysieke uitdaging te wachten. Op 14 juni mag hij zijn kickbokskunsten namelijk weer vertonen bij Glory tijdens een titel gevecht tegen de Russische Artem Vakhitov bij Glory 100. Maar voor het zo ver is, is hij eerst een verbale uitdaging aangegaan. In een teaser die het zwaargewicht en EO delen op Instagram blijkt namelijk dat de kickbokser onlangs te gast was in het tv-programma Een buitengewoon gesprek, waar hij een aantal pittige vragen op zich afgevuurd kreeg.

Bodyguard

In het programma treden allerlei mensen met een vorm van autisme in de schoenen van een journalist en vuren hun vragen af op een bekend persoon. Zo laat een deelneemster de kickbokser met een mond vol tanden achter met de vraag: "Als ik later een beroemde actrice ben, wil je dan mijn bodyguard zijn?"

Een andere deelnemer vraagt zich af of het zwaargewicht wel eens te horen krijgt van een tegenstander dat hij geplet wordt, waarop Verhoeven zijn lach niet kan inhouden. De kickbokser kan de bijzondere vragen wel waarderen. "Ik heb het interview als superfijn ervaren omdat er vragen worden gesteld zonder filter en recht door zee," blikt hij na het vragenvuur terug.

'Laat je niet gek maken'

Ook de autistische deelnemers hebben een positieve ervaring overgehouden aan het interview met de wereldkampioen. Deelnemer Viggo vertelt: "Rico Verhoeven heeft me geleerd om niet te twijfelen aan mezelf, om stevig in mijn schoenen te staan. Laat je niet gek maken. Je mag trots zijn op wie je bent."

Verder krijgt de Glory-ster vragen over de spaghetti van zijn moeder, welk computerspel hij het leukst vindt en of hij kan meezingen met het nummer Hakuna matata uit de Disney-musical The Lion King. Bovendien wordt hij verrast met een lied, dat een van de deelneemsters live voor hem zingt. Het programma met Verhoeven als gast is zondag 8 juni te zien bij NPO 1, een week voor het titelgevecht van de wereldkampioen.