Topkickbokser Jamal Ben Saddik slaat keihard terug naar rivaal Rico Verhoeven: 'Daarom ontwijkt hij mij'

Topkickbokser Jamal Ben Saddik heeft de vloer aangeveegd met Rico Verhoeven, zijn rivaal bij Glory. Verhoeven noemde het onlangs in een interview raadselachtig dat de Marokkaans-Belgische vechter nog een podium krijgt van de vechtsportorganisatie. Ben Saddik rekende in gesprek met Sportnieuws.nl af met die uitspraken én met Verhoevens aanstaande gevecht: "Een titelwedstrijd die nergens op slaat!"

Speciaal voor het jubileum had Glory groots uitgepakt: Glory 100, het honderdste en prestigieuze evenement van de kickboksorganisatie, zou bestaan uit twee dagen vol spektakel. Op dag één stond voornamelijk het tweede deel van het zwaarbevochten toernooi Last Heavyweight Standing op het programma, met onder anderen Jamal Ben Saddik. Het hoofdgevecht van dag twee was gereserveerd voor een nieuw titelduel van wereldkampioen Rico Verhoeven.

'Titelwedstrijd die nergens op slaat'

Althans, dat was het plan. Glory maakte namelijk onlangs bekend dat het hele festijn nu op één dag zal plaatsvinden. Daardoor staan Ben Saddik en Verhoeven ineens op dezelfde avond in de ring. "Ik zit in het hardste gedeelte van de avond: Last Heavyweight Standing, het zwaarste wat er die avond zal gebeuren. Daar neem ik aan deel," vertelt Ben Saddik in gesprek met Sportnieuws.nl.

Daarmee lijkt hij subtiel te sneren naar Verhoevens titelgevecht tegen de dertig kilo lichtere Rus Artem Vakhitov, een wedstrijd die volgens hem minder indrukwekkend is.

“Ik denk dat de mensen meer uitkijken naar een Glory heavyweight-toernooi dan naar een titelwedstrijd die nergens op slaat,” gaat het 2,05 meter lange zwaargewicht verder. Tijdens een persconferentie liet hij al weten dat de wereldtitel voor hem “niks meer voorstelt.” Het winnen van het toernooi is volgens hem veel meer waard. Dat zijn gevecht tegen Sofian Laïdouni een dagje is opgeschoven, maakt hem overigens weinig uit. “Ik ben sowieso klaar voor een oorlog. Als het niet vrijdag is, dan wel zaterdag.”

'Zo min mogelijk aandacht geven'

In gesprek met Sportnieuws.nl was Rico Verhoeven onlangs opvallend kritisch over de comeback van Ben Saddik bij Glory, na een schorsing van 2,5 jaar. Hij somde een aantal incidenten op en noemde het “een raadsel” dat de Marokkaans-Belgische vechter nog de ring mag betreden bij Glory. “Maar wel een gesloten boek,” vervolgde hij, waarmee hij duidelijk maakte Ben Saddik niet meer als tegenstander te zullen accepteren.

Ben Saddik reageerde met een grijns én een steekje terug: “Als hij het een gesloten boek noemt, dan zou ik zeggen: stop maar met lezen dan. En een raadsel? Ik noem het geen raadsel, maar een herinnering. Een die hij de rest van zijn leven niet zal vergeten.”

Volgens Ben Saddik weet Verhoeven precies wat hij in huis heeft. “We hebben drie keer tegenover elkaar gestaan, hij weet wat ik kan leveren. Daarom ontwijkt hij me liever dan dat hij weer met mij de ring in stapt.” Zelf kijkt hij liever vooruit op zijn gevecht tegen Laïdouni: “Ik focus me op het toernooi, dat is al zwaar genoeg. Die man wil ik verder zo min mogelijk aandacht geven.”

Kritiek

Ben Saddik is lang niet het enige zwaargewicht binnen Glory dat zijn wenkbrauwen fronst bij het aanstaande titelgevecht van Verhoeven. De vraag aan andere zwaargewichten over wat zij verwachten van de partij tussen de wereldkampioen en de dertig kilo lichtere Rus leidde eerder al tot zichtbare irritatie. Onder meer bij Tariq Osaro en Colin George, beiden eveneens deelnemers aan het heavyweighttoernooi. Laatstgenoemde liep zelfs weg tijdens een interview met deze site toen hem de vraag werd gesteld.

Nico Horta, alias Big Sexy, legde uit waarom die vraag bij collega’s tot irritatie leidt. Volgens hem zit het vooral in het feit dat Verhoeven ervoor heeft gekozen om niet mee te doen aan het zwaargewichttoernooi, het podium waarop alle grote namen staan, en in plaats daarvan kiest voor een titelgevecht tegen een tegenstander uit een lagere gewichtsklasse. “Make it make sense,” vatte Horta het kort samen.