Het is nog altijd niet bekend wat de volgende stap van oud-Glory-kampioen Rico Verhoeven gaat worden. Een stap naar de UFC is een mogelijkheid, maar inmiddels is daar een mogelijkheid bijgekomen. In Saudi-Arabië wil men Verhoeven zien vechten met een absolute wereldster in de vechtsport.

Verhoeven stopte in 2025 als zwaargewichtkampioen bij Glory om nieuwe uitdagingen in zijn carrière na te jagen. Naast het acteren in films en series, laat die nieuwe uitdaging in de vechtsportwereld nog op zich wachten. Inmiddels is het algemeen bekend dat Verhoeven in gesprek is met MMA-organisatie UFC over een mogelijk contract, maar ook het boksen wordt vaak als optie genoemd. Die optie lijkt nu een stuk concreter te zijn geworden.

Saudi-Arabië

Dat komt door de bekende bokspromotor Turki Alalshikh uit Saudi-Arabië. Hij heeft in een video aangegeven dat hij zich hard wil maken voor een gevecht tussen Verhoeven en zwaargewichtkampioen Oleksandr Usyk in het Midden-Oosten. Alalshikh is een bekende naam in de vechtsportwereld en de man achter grote boksgevechten in Saudi-Arabië. Denk aan het laatste gevecht tussen Usyk en Tyson Fury om de zwaargewichttitel en de wedstrijd tussen Anthony Joshua en Francis Ngannou, waarbij laatstgenoemde zwaar knock-out ging.

Alalshikh heeft nu via zijn social media uitgesproken dat hij een partij tussen Usyk en Verhoeven wel ziet zitten. Dit zou voor de Nederlander een zeer lucratief gevecht kunnen worden. Alalshikh heeft een geschat vermogen van drie miljard euro en met de financiële steun van de koninklijke familie van Saudi-Arabië zal Verhoeven een gigantisch bedrag krijgen als het gevecht wordt gemaakt en hij het aanneemt. Eerder werd een bokspartij tussen Joshua en Verhoeven nog besproken, maar die optie is afgevallen na het zware ongeluk waarbij de Brit zijn twee trainers verloor.

I want to see him against Oleksandr Usyk 😈 pic.twitter.com/bCKvbh6xZ6 — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) February 1, 2026

Oleksandr Usyk

Via De Telegraaf laat het management van Verhoeven weten dat hij 'in volle voorbereiding is op de volgende stap' en in de eerste helft van 2026 weer wil vechten. Usyk zou daarbij dus een optie kunnen zijn als tegenstander. De Oekraïner is al jaren zwaargewichtkampioen van bijna alle boksorganisaties en verloor in 24 professionele gevechten nog geen enkele keer. Topboksers als Daniel Dubois, Fury en Joshua werden allemaal meermaals verslagen.