Bokser Oleksandr Usyk kroonde zich afgelopen zomer tot de onbetwiste kampioen in het zwaargewicht, maar de Oekraïener is die status nu alweer kwijt. Hij heeft namelijk besloten om afstand te doen van één van zijn vier wereldtitels.

Usyk versloeg in juli onder toeziend oog van Jake Paul en Jutta Leerdam zijn rivaal Daniel Dubois en daardoor werd hij ook de kampioen van de IBF. Hij had op dat moment ook al de titels bij de WBC, WBA en WBO in handen waardoor hij de onbetwiste kampioen werd.

Die periode komt echter na vier maanden alweer tot een einde, want Usyk doet nu afstand van de titel bij de WBO. Hij moest van die bond in gevecht met interim-kampioen Joseph Parker, maar vroeg vanwege een blessure uitstel. Die kreeg hij en in die periode verloor Parker zijn titel aan Fabio Wardley. Usyk zou dus tegen hem moeten vechten, maar ziet daar vanaf.

"De WBO kan bevestigen dat het een bericht heeft gehad van Usyk over de titel in het zwaargewicht. Usyk heeft besloten afstand te doen van de titel", stelt de WBO in een officieel statement. "De WBO heeft diepe respect, bewondering en dankbaarheid voor Usyk. Zijn carrière is één van de meest historische van het moderne bokstijdperk."

Geschiedenis herhaalt zich

Wardley is door het besluit van Usyk gepromoveerd tot de echte kampioen bij de WBO. Usyk heeft wel nog de andere drie titels in het handen. Het is nog niet bekend wanneer de Oekraïener zijn volgende partij gaat boksen. Ook is het nog onduidelijk wie de tegenstander wordt.

Het is de tweede keer dat Usyk al heel snel zijn status als onbetwiste kampioen moet opgeven. In mei 2024 had hij na een zege op Tyson Fury ook al alle titels in handen, maar dat duurde slechts een maand. Hij stond in juni van dat jaar zijn titel bij de IBF af zodat Dubois erom kon vechten met Joshua. Dubois won van de Brit, maar werd vervolgens dus weer geklopt door Usyk.

Joshua vs Paul

Joshua kwam deze week groot in het nieuws door zijn volgende gevecht. Hij neemt het volgende maand namelijk op tegen Jake Paul. Op vrijdag 19 december stapt de Brit in de ring tegen de verloofde van schaatsster Leerdam.