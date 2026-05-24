Rico Verhoeven zette de bokswereld zaterdagnacht op zijn kop tijdens zijn gevecht tegen Oleksandr Usyk bij de piramides van Gizeh. Terwijl Nederland massaal meeleefde, was er één bekende Nederlander die de bewogen nacht van dichtbij meemaakte. Kunstenaar Joseph Klibansky was erbij en liet na afloop van zich horen met een veelzeggende boodschap.

In Egypte leverde Verhoeven een indrukwekkende prestatie tegen de ongeslagen wereldkampioen Oleksandr Usyk. Ronde na ronde hield hij stand, en in de ogen van velen had hij de absolute overhand. Maar in ronde elf greep scheidsrechter Mark Lyson in en maakte een einde aan de partij. Na afloop laaide de kritiek direct op: had de scheidsrechter te vroeg ingegrepen? Het team van Verhoven is duidelijk en heeft inmiddels officieel beroep aangetekend tegen de uitslag.

'The man that shocked the boxing world'

Klibansky zag van dichtbij hoe zijn vriend in ronde elf naar het canvas ging en hoe scheidsrechter Lyson een einde maakte aan de partij. De kunstenaar, die speciaal naar Egypte was afgereisd om Verhoeven te steunen, liet zich na afloop niet onbetuigd. "The man that shocked the boxing world", schreef hij bij een zwart-witfoto van Verhoeven op Instagram, omringd door camera's en fotografen.

De kunstenaar had overigens een flink gezelschap meegenomen naar het gevecht. Op een foto die na afloop opdook, is te zien hoe Verhoeven poseerde naast acteur Jason Statham en acteur Aldis Hodge, met Klibansky erbij. "The whole gang in town for this one", schreef hij daarbij.

Wereldberoemde kunstwerken

De band tussen Klibansky en Verhoeven gaat verder dan vriendschap alleen. De in Zuid-Afrika geboren kunstenaar maakte al voor het gevecht een speciaal kunstwerk voor de kickbokser: een gouden medaillon geïnspireerd op de Egyptische mythologie, met de Horus-valk als symbool. "Een herinnering dat de druk je óf breekt óf transformeert", stond er bij op Verhoevens Instagram.

Zijn werk gaat de hele wereld over. Eerder leverde Klibansky al een sculptuur aan Jake Paul, de Amerikaanse bokser en verloofde van schaatskampioene Jutta Leerdam, waarvoor Paul naar eigen zeggen 1,2 miljoen dollar neertelde. Dat Verhoeven in datzelfde gezelschap opereert, zegt iets over de wereld waarin The King of Kickboxing inmiddels thuis hoort.

Rematch in de maak?

Of het beroep van team Verhoeven iets oplevert, moet blijken. Maar ook zonder juridische uitkomst lijkt een rematch onvermijdelijk. Organisator Turki Al Sheikh liet direct na het gevecht al weten daar volledig achter te staan en hintte op een nieuwe partij, ditmaal op Nederlands grondgebied. Die boodschap gaf hij Verhoeven en zijn manager persoonlijk mee in de ring.

i Joseph Klibansky was van de partij in Egypte bij het gevecht van zijn vriend Rico Verhoeven.

