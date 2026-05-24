Weinig mensen gaven Rico Verhoeven een kans tegen de onbetwiste bokskampioen Oleksandr Usyk, maar de Nederlander was zaterdag lange tijd op weg naar een ongekende sensatie. Tot de scheidsrechter in de elfde ronde een einde maakte aan de partij na een aantal harde klappen van de Oekraïener. Dat besluit leidde tot veel onbegrip en het team van Verhoeven diende zelfs een protest in. Inmiddels heeft hij uitgelegd waarom.

Verhoeven was jarenlang de koning van het kickboksen, maar voor de piramides in Gizeh maakte hij zaterdagavond zijn debuut in het boksen. Dat deed hij tegen de zwaarst mogelijke tegenstander, want Usyk domineert de bokssport al jarenlang. Verhoeven leek lang op weg om een einde te maken aan de ongeslagen status van de Oekraïener, maar na een discutabel slot ging het toch nog mis.

Bij het ingaan van de elfde van in totaal twaalf rondes stond Verhoeven op een minieme voorsprong in punten, maar helaas voor hem wist hij het niet tot het einde vol te houden. Usyk wist Verhoeven een aantal keer hard te raken en precies toen de ronde tot een einde kwam, besloot de scheids plotseling om een einde te maken aan de partij. Hij vond dat Verhoeven te ernstig was toegetakeld en wees Usyk aan als winnaar.

Dat besluit leidde direct tot een hoop woede en onbegrip en die werd nog groter toen het team van Verhoeven de beelden nog eens bekeek. Scheidsrechter Mark Lyson eindigde de partij toen de bel van het einde van de ronde al had geklonken. Daarop werd besloten een officieel protest in te dienen.

Verhoeven reageerde zelf zondag bij de NOS op het indienen van het protest: "Ik weet niet precies wat het gaat doen. Je moet er wel wat tegen doen. We gaan het zien. Het is niet dat ik ineens de titel krijg. Maar het is wel wat het voor je toekomst kan betekenen als ik de titel wel gewonnen had, dan verandert er heel veel. Dus dat is heel belangrijk."

Vooral de timing van het besluit van de scheidsrechter zit Verhoeven dwars: "De bel ging en dan springt de scheidsrechter er ineens tussen. Dat is ook de reden dat we in protest gaan. Dat is gewoon apart en zeker voor een kampioensgevecht."

Verhoeven had op een ander einde gehoopt en wijst ook naar een eerder gevecht van Usyk: "Sla me er dan uit, dat mag ook, want het hoort bij de sport. Maar als je kijkt hoe ik er aan toe was en bijvoorbeeld hoe Tyson Fury er aan toe was tegen hem. Dat zag er heel anders uit. Dat mocht ook doorgaan."

