Rico Verhoeven is momenteel nog altijd volle bak aan het trainen richting zijn epische clash met Oleksandr Usyk. Daarvoor zondert de topvechter zich veel af van zijn familie, maar donderdag heeft hij tijd gevonden om één van zijn trouwste fans in het zonnetje te zetten. Al had die wellicht iets anders gewild.

Rico Verhoeven heeft nog een maand de tijd om zich zo optimaal mogelijk voor te bereiden voor zijn strijd om de wereldtitel boksen bij de WBC. Vlakbij de iconische piramides van Gizeh neemt de Nederlander het op tegen de nog altijd ongeslagen Oleksandr Usyk. Daardoor heeft hij maar weinig tijd voor zijn familie en meest trouwe fans. Maar één daarvan werd donderdag op liefdevolle wijze in het zonnetje gezet.

Speciale verrassing

De topvechter uit Bergen op Zoom deelt op zijn eigen sociale kanalen namelijk een video, waarin hij langsgaat bij een van zijn meest trouwe fans. En dat is niemand minder dan zijn oma. "Oma gaat verrast worden. Ze heeft geen idee. Kom mee", begint Verhoeven in het filmpje.

Even lijkt het erop alsof de verrassing niet door kan gaan, daar zijn oma de deur lang niet open doet. " Straks is ze niet thuis", vreest Verhoeven. Maar dan verschijnt ze plots bij de voordeur. "Hey Rico, wat leuk om je te zien", begint zijn oma blij. Vervolgens wordt ze meegenomen naar haar grote verrassing.

"Oma kom eens mee, Ik heb een leuke verrassing, maar je mag niet kijken", stelt de 37-jarige Verhoeven. "Ik ben zo zenuwachtig, houd me goed vast. Ooh Rico, waar gaan we heen", vraagt zijn oma zich af. Even denkt zijn oma een heel ander soort verrassing te krijgen. "Oma dacht dat de cameraman haar cadeau was", grapt Verhoeven. Maar dan komt het echte cadeau in beeld.

Emotioneel moment

Ze krijgt van haar kleinzoon namelijk een klein autootje, een zogeheten city car. En daar is ze maar wat blij mee. "Oh, wat gaaf, wat geweldig, wat leuk", licht zijn oma toe, die amper woorden over heeft. "Geweldig Rico, wat word ik weer verwend. Wat ben je toch lief. Ik moet er bijna van huilen. En wat zit die lekker."

Zijn oma is er in ieder geval erg blij mee, getuigde de innige omhelzing en dikke zoen die de twee elkaar vervolgens geven. Oma kan weer lekker de weg op, terwijl Verhoeven een nieuw geluksmomentje heeft in een verder loodzware voorbereiding. Zijn oma zal als trouwe fan in ieder geval hopen op groots succes in Egypte.