Waar het Jake Paul in de Nederlandse nacht van vrijdag op zaterdag niet lukte om de show te stelen tijdens zijn bokspartij tegen Anthony Joshua, lukte dat een aantal meiden wel. De dienstdoende ringmeisjes vielen goed in de smaak bij kijkers van het gevecht.

Het leek alvorens een onmogelijke opgave voor Paul om te stunten tegen de voormalig wereld- én Olympisch kampioen Joshua, die berucht staat om zijn orthodoxe vechtstijl. Dat bleek het dan ook te zijn. In de Nederlandse nacht van vrijdag op zaterdag, ging de verloofde van Jutta Leerdam keihard onderuit. Een brute knock-out in ronde zes zorgde voor een abrupt einde van het gevecht.

Vanaf de vijfde ronde kwam Paul in de problemen. Toen kreeg hij de eerste zware klappen om zijn oren. Joshua werkte de Amerikaan in die ronde tweemaal tegen het canvas, wat zorgde voor luid applaus bij het publiek na afloop van de ronde. Joshua deelde in ronde zes de fatale klap uit en won met een knock-out.

Ringmeisjes

Kijkers keken hun ogen uit tijdens het gevecht, al had dat niet alleen met het spektakel tussen Paul en Joshua te maken. De ringmeisjes die door bokspromotor Most Valuable Promotions geselecteerd waren voor het Netflix-evenement vielen in de smaak, zo blijkt uit reacties op X. 'Ik ben hier alleen voor de ringmeisjes', liet iemand weten op het sociale medium.

Raphaela Milagres, Marissa Ayers en Journi Carr waren de meiden in kwestie. 'Na alle gevechten van vanavond te hebben gezien, zelfs zonder het gevecht tussen Joshua en Jake te bekijken, kan ik met zekerheid zeggen dat de ringmeisjes elke ronde hebben gewonnen', liet een gebruiker weten op X. Vorige maand riep Most Valuable Promotions meisjes op om te solliciteren voor de functie als ringmeisje bij het evenement.