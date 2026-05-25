Rico Verhoeven is weer terug in Nederland na zijn titanenstrijd in Egypte tegen Oleksandr Usyk. De Nederlandse vechter staat nu voor een nieuwe uitdaging: het overleven van het vrijgezellenfeest van zijn verloofde Naomy van Beem.

Verhoeven verloor tijdens het iconische boksgevecht voor de piramides van Gizah van Oleksandr Usyk. Er heerst nog altijd gigantisch veel kritiek op de manier waarop de scheidsrechter ingreep. Die zou het gevecht te vroeg hebben gestopt met nog maar enkele seconden op de klok. Verhoeven keerde zondag in ieder geval zonder bokstitel naar huis, maar hij maakte wel heel Nederland trots en zorgde ervoor dat iedereen in de bokswereld zijn naam nu kent.

Naomy van Beem

Het zwaargewicht zal nog altijd balen van zijn nederlaag, maar hij is en blijft een romanticus. Als zijn verloofde Van Beem in het ziekenhuis in slaap valt, besluit Verhoeven een romantisch briefje te schrijven voor zijn geliefde. De vechter schreef 'wil je met me trouwen?' Die vraag heeft hij echter al lang en breed gesteld en Van Beem heeft ook al ja gezegd. De bruiloft komt inmiddels al wel erg dichtbij vanwege een feest dat op de planning staat.

Dit weekend staat namelijk het vrijgezellenfeest van Van Beem op het programma. Ze onthult via haar Instagram ook al de bestemming en het feit dat Verhoeven ook een rol speelt in het vrijgezellenfeest, ook al is dat niet heel gebruikelijk. Van Beem reist met haar vriendinnen af naar Marrakech voor haar bachelorette. Wat ze daar gaan doen, maakt de influencer nog niet bekend.

Toekomst voor Verhoeven

Het heeft er in ieder geval alle schijn van dat de partij met Usyk niet de laatste bokspartij van Verhoeven is. Promotor Turki Alalshikh zei na de partij al dat hij graag een rematch tussen de Nederlander en de Oekraïener wil zien. Sowieso is hij van plan om Verhoeven nog minimaal één bokspartij te geven. Anthony Joshua zou een tegenstander kunnen zijn. Verhoeven zou in eerste instantie tegen de Brit vechten, maar door zijn zware ongeluk kwam hij tegen Usyk te staan.

