Glory-kampioen Mory Kromah, de opvolger van Rico Verhoeven, heeft de voormalig kampioen zwaargewicht een trap na gegeven tijdens zijn eerste persconferentie na het winnen van de titel binnen de zwaargewichtdivisie. Volgens de nieuwe kampioen zal hij nooit op dezelfde manier als Verhoeven vechten: "Dat is saai."

Kromah pakte in februari de zwaargewichttitel door het Last Heavyweight Standing-toernooi te winnen. De in Amsterdam geboren vechter won tijdens het toernooi van Michael Boapeah en Tariq Osaro en stond daarom in de finale. Daarin zou hij eigenlijk tegen Milos Cvjeticanin moeten vechten, maar die partij ging niet door. De Serviër had aan zijn eerste twee partijen een voetblessure overgehouden en mocht van de dokter niet vechten. Daarmee werd Kromah officieel kampioen van de divisie.

Tijdens Glory Collision 9 aanstaande juni zal Kromah het alsnog opnemen tegen Cvjeticanin. Vrijdag verschenen de twee van origine lichtzwaargewicht-kickboksers naast elkaar aan tafel tijdens de persconferentie van Glory om over hun aanstaande gevecht te praten.

'Ik zal nooit zoals Rico zijn'

De kersverse zwaargewichtkampioen maakt zich in elk geval geen zorgen over het eventueel verliezen van zijn titel. "Niemand zal mij verslaan", riep hij herhaaldelijk tijdens de persconferentie, waarna hij meerdere namen noemde van potentiële tegenstanders die het volgens hem niet zouden winnen van de kickbokser die voor Guinee uitkomt.

"Zal ik ooit net zoals Rico zijn? Nee!", vervolgde Kromah. "Ik houd ervan om tegenstanders te verslaan met een knock-out. Ik verdedig niet, dat is saai. Ik en ben ruw en hard", vergeleek hij zijn vechtstijl met die van Verhoeven.

Verhoeven maakte afgelopen jaar na jaren de titel te hebben gehouden bekend dat hij Glory zou verlaten. Die keuze maakte hij afgelopen november. Daarna zocht hij maanden naar een nieuwe uitdaging, maar die vond hij. Op 23 mei neemt Verhoeven het op tegen Oleksandr Usyk in een strijd om de wereldtitel in het boksen.