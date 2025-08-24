Don Sno maakte indruk bij Glory 103. De Surinaamse vechter versloeg de legendarische Tayfun Ozcan in het weltergewicht, waarmee een droom uitkwam. In allerlei talen gaf Sno na afloop een speech. Ook repte hij over verandering.

"Ik kan vijf talen", onthult Sno, die indruk maakte met speeches in het Surinaams, Frans en Arabisch. „Ik heb een talenknobbel", zegt hij met gevoel voor understatement tegen Giovanni Tjin, vechtsportverslaggever van Sportnieuws.nl. Die wil weten of de kickbokser het via Duolingo (een platform voor taalonderwijs) heeft geleerd.

Dat is niet het geval. "Frans had ik op school zes jaar. Vervolgens heb ik het verbeterd door films te kijken, muziek te luisteren. Engels kent iedereen natuurlijk. Arabisch omdat ik met Marokkanen ben opgegroeid. Dat krijg je dan sowieso mee. En ik ben Surinaams", vertelt hij alsof het niets is.

Wisselende scores

Sno won uiteindelijk via jurybeslissing. Toch was hij niet helemaal tevreden met de jury's. "Eentje gaf 30-27 Ozcan… Dan denk ik echt bij mezelf: hoe scoor je de fight dan? Ik heb meer gedaan in de ronde, ik heb meer druk gezet in de ronde. M’n stoten waren krachtiger en effectiever. Dus hoe scoor je dan?", vraagt hij zich hardop af.

"Eigenlijk vind ik dat we de jury’s moeten uithoren na de partij, zodat ze kunnen uitleggen hoe ze de fight scoren. Want hoe kan iemand tot 30-27 komen voor Don en de ander 30-27 voor Tayfun? Dat klopt voor geen meter", stelt Sno.

Verslaggever Tjin weet dat in andere vechtsporten jury's met naam en toenaam worden voorgesteld. Dat lijkt Sno ook wel wat. "Het maakt het transparanter voor de vechters en de kijkers. Dan voorkom je dit soort dingen. Ik heb het idee dat het doorgestoken kaart kan zijn, of dat een jurylid een bepaalde voorkeur heeft", denkt hij.

'Droom die uitkomt'

Voor Sno kwam een droom uit, om tegen Ozcan te vechten. "Je moest eens weten. Dit was de grootste partij van mijn carrière. Van mijn leven. Dat ik tegen zo’n grote naam heb mogen staan en mogen winnen… het is zo’n boost voor mijn carrière. Ik ben super dankbaar."

Titelgevecht

De grote vraag rest nu: wie nu? Sno ziet een titelgevecht met Chico Kwasi wel zitten. "Hij is Surinaams, ik ben Surinaams. Dus we zijn sowieso super cool met elkaar. Echt een topgozer hij. Altijd respect, lief, aardig. Maar in de ring is hij gewoon een monster. Ik heb veel gesprekken met hem, we hebben goed contact. We hebben het al besproken. Ik denk dat het meer dan verdiend is dat ik mijn kans krijg."