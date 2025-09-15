Conor McGregor heeft zich officieel teruggetrokken uit de Ierse presidentsverkiezingen. De vechter wilde lange tijd de bestuurder van zijn thuisland worden, maar hij heeft zich voor deze verkiezingsperiode teruggetrokken.

McGregor werd bekend als vechter in de UFC waar hij zowel vedergewicht- als lichtgewichtkampioen werd. Hij vocht zijn laatste partij tegen Dustin Poirier in 2021 en stapte daarna nooit meer de kooi in. McGregor heeft wel interesse getoond om weer te vechten op de White House-kaart van de UFC. De vechtsportorganisatie gaat in 2026 een gala doen in de tuin van het Amerikaanse Witte Huis en daar wil de Ier dolgraag bij zijn.

Ierse presidentsverkiezingen

Op zijn sociale media kondigt McGregor aan dat hij zich terug heeft getrokken uit de verkiezingen. "In overleg met mijn familie heb ik besloten me terug te trekken uit de verkiezingen. Het voelt vervelend, maar voor nu is het wel de juiste keuze. Dit is niet het einde, maar het begin van mijn politieke reis. Ik ben gedreven door een passie om mensen te helpen rechten te verdedigen en levens te verbeteren."

McGregor laat ook weten dat hij zich in de toekomst zeker nogmaals beschikbaar wil stellen voor de verkiezingen in Ierland. "Ik wil de mensen die in Ierland wonen verzekeren dat dit niet de laatste keer is dat ik me ooit beschikbaar zal stellen. Je zal mij weer gaan zien in de toekomst en ik blijf vechten voor jullie rechten. Ik wil de interesses van mijn land verdedigen."

Muintir na hÉireann, a chairde Ghaeil,



I recently announced my sincere and genuine intentions of running for the office of Uachtaráin na hÉireann.



I am a very passionate Gael and take great pride in our Country.



I have demonstrated this fighting Irish spirit on a world stage… — Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) September 15, 2025

Ierland

McGregor onderhoudt warme banden met onder andere de Amerikaanse president Donald Trump en daardoor dacht hij een goede kans te maken om president van Ierland te worden. Op dit moment is Michael D. Higgins president van het land. De 84-jarige man werd in 2018 herkozen nadat hij in 2011 voor het eerst president werd.