Conor McGregor heeft zijn terugkeer als vechter aangekondigd. Volgens de Ier heeft hij een contract getekend om op de aankomende White House-card van de UFC terug te keren in de kooi.

McGregor heeft sinds 2021 al geen voet meer in de UFC-octagon gezet en sinds de White House-card bekend werd gemaakt, geeft de Ier al aan dat hij daar zijn comeback wil maken. Op die dag zal de vechtsportorganisatie een evenement houden in de tuin van het Witte Huis in de Verenigde Staten. McGregor hoopt daar als hoofdpartij te vechten en Michael Chandler zou dan zijn tegenstander moeten worden. De Amerikaan wordt al vier jaar een gevecht met McGregor beloofd.

'Done Deal'

Tegenover de Amerikaanse presentator Sean Hannity vertelde McGregor dat hij inmiddels zeker is dat hij op de White House-card aan de slag zal gaan. "Het is een Done Deal. Ik heb het contract getekend. We zijn niet meer in onderhandelingen, het gevecht is een Done Deal. McGregor gaat vechten op de White House-card ter ere van de 250e verjaardag van Amerika. Ik en Dana (White, UFC-baas red.) hebben altijd goed contact en we hebben samen geweldige dingen gedaan. Ik ben klaar om te knokken."

Training

Tegenover Bloody Elbow gaf McGregor al een inkijkje in hoe zijn training eruit gaat zien. "Het zal een project van ongeveer zes maanden worden. Zo zie ik het. Ik wil weer voor de kampioensriem gaan en dat is waar nu mijn focus op ligt. Ik heb gewoon zin om die treden richting mijn terugkeer weer te beklimmen. Er staat heel veel op het spel en ik ben vooral blij dat ik deze kans krijg."

De laatste tegenstander van McGregor was de inmiddels gestopte Dustin Poirier. De twee vochten drie maal tegen elkaar, maar de Ier wist er slechts één te winnen. McGregor werd in juni 2024 officieel geboekt voor zijn terugkeer tegen Chandler, maar een paar weken later moest hij alsnog opgeven door een gebroken teen.