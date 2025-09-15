Een opvallende naam tussen alle voetballende legendes is toch wel die van Oleksandr Usyk. De Oekraïense vechtkoning kan ook een potje voetballen en doet graag mee met de Legends Charity Match. Onder andere zijn eigen foundation staat centraal bij dit duel, maar weinig weten dat hij ook gewoon onder contract staat bij een voetbalclub.

Dat is namelijk wel het geval. De wereldkampioen boksen kan wel meer dan alleen hard slaan, en speelt gewoon in de professionele competitie in Oekraïne, bij FC Polissya. Voorheen voetbalde hij tot zijn vijftiende, waarna hij switchte naar boksen.

Oleksandr Usyk

Pepe, de centrale verdediger van Portugal, is niet meer de enige vechter op het veld want Usyk is heavyweight Champion. Zijn tegenstanders zullen wel twee keer nadenken, voor ze met hem in duel gaan. Edwin van der Sar zal in de tweede helft gaan keepen,de eerste helft deed Petr Cech dat.

Usyk houdt wel van een showtje; hij strooit met hakjes en bijzondere passeerbewegingen, die lang niet allemaal even lekker eruit komen. Spelers als Kakà zullen wel denken… Hij zet in ieder geval alles op alles om op te vallen.

Foundation

Met zijn deelname wil hij de aandacht vestigen op de Usyk Foundation. Zijn eigen foundation waarmee hij geld inzamelt voor de slachtoffers van de oorlog tussen Rusland en Oekraïne.

De opbrengsten van de wedstrijd gaan naar een goed doel. En daar blijft het overigens niet bij, want de zogeheten Legends Charity Game zal elk jaar door Sport Global worden georganiseerd tot 2030. Sportnieuws.nl is een van de mediapartners van het evenement.

Livestream

De wedstrijd is vanaf 21.00 uur hier live op Sportnieuws.nl te zien. Het duel is voorzien van Engels commentaar. Edwin van der Sar is de enige voormalig Nederlandse profvoetballer die deelneemt aan de wedstrijd voor het goede doel.