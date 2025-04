Topbokser Oleksandr Usyk zet al zijn kampioensriemen op het spel tijdens rematch tegen 'thuisvechter' op Wembley

Oleksandr Usyk heeft zijn volgende tegenstander bekendgemaakt. De zwaargewicht bokskampioen neemt het in het Engelse Wembley Stadium op tegen Daniel Dubois. Die partij is een rematch en draait dus om alle titels van beide heren.

Usyk stapte in december 2024 voor het laatst in de ring. In Saoedi-Arabië nam het zwaargewicht uit Oekraïne het op tegen de vroegere wereldkampioen Tyson Fury. Enkele maanden daarvoor namen de twee het ook al tegen elkaar op. Toen won Usyk en nam hij alle titels over van The Gipsy King. In het Saoedische Riyad kwam de Oekraïner weer als winnaar uit de bus en daarom bleef hij zijn titels houden. Daardoor is Usyk de zwaargewichtkampioen bij de boksbonden IBO, WBC en WBO.

De tegenstander van Usyk in zijn nieuwe gevecht is de Engelse Dubois. Hij is de IBF-wereldkampioen. Die titel won hij in juni door de Kroaat Filip Hrgovic te verslaan. In september 2024 verdedigde hij die titel vervolgens tegen het beroemde zwaargewicht Anthony Joshua. Dubois sloeg de knokker uit Watford in ronde één, drie, vier en vijf naar het canvas, waardoor hij zijn IBF-titel wist te behouden.

Rematch

Usyk en Dubois vochten al eerder tegen elkaar in het Poolse Wroclaw. In augustus 2023 stonden de twee tegenover elkaar in het Wroclaw Stadium en de vechter uit Oekraïne ging er met de overwinning vandoor. Usyk is in zijn carrière nog altijd ongeslagen. Op 19 juli zet de beste zwaargewicht ter wereld die ongeslagen status dus op het spel in het Wembley Stadium. Dubois is daar thuisvechter en vocht zijn laatste partij ook in het iconische Engelse stadion. Usyk vocht eerder al tegen Derek Chisora op Wembley.

'Grootste gevecht ooit': boksers Anthony Joshua en Daniel Dubois tegen elkaar voor recordaantal fans Anthony Joshua en Daniel Dubois boksen zaterdag voor een recordaantal toeschouwers om de wereldtitel. Dat gebeurt in het Wembley-stadion, waar volgens schattingen van Britse media 96.000 toeschouwers getuige zullen zijn van het gevecht tussen beide Britse boksers.

Andere concurrenten

Een andere vechter die zal balen na het zien van de bekendmaking van het gevecht tussen Usyk en Dubois is Joseph Parker. Het zwaargewicht uit Nieuw-Zeeland zou het eigenlijk tegen Dubois opnemen voor zijn IBF-titel, maar de Engelsman trok zich op het allerlaatste moment terug vanwege ziekte. Parker hoopte daardoor dat de partij opnieuw geboekt zou worden, maar Dubois neemt het dus op tegen Usyk. De Nieuw-Zeelander heeft wel laten weten dat de boksbond hem heeft laten weten dat hij de volgende in de rij is voor een partij om de titel.