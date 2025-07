De half Nederlandse MMA-vechter Costello van Steenis heeft een hele grote zege binnen gesleept. De Vlaardinger won de wereldtitel in de Professional Fighters League (PFL) na zijn zege op de topvechter Johnny Eblen, die tot zaterdag ongeslagen was.

Van Steenis heeft een Nederlandse vader en Filipijnse moeder. Hij vecht onder Spaanse vlag, want hij heeft een sterke band met dat land. "We woonden in de kustplaats Altea, vlakbij Benidorm", vertelde hij jaren geleden. De jaren hiervoor vocht hij bij de organisatie Bellator, dit was zijn debuut bij PFL.

Voetenwerk

Zijn Amerikaanse tegenstander liet in de hoofdpartij van PFL Champions Series 2 te Kaapstad (Zuid-Afrika) geweldig voetenwerk zien. Van Steenis lag al snel op zijn rug. Maar gaandeweg de bout vond hij een manier om met de brute kracht van Eblen om te gaan.

Vanaf de derde ronde bleef hij grotendeels overeind staan, waardoor hij zich ook kon richten op zelf klappen en trappen uitdelen. In de vierde ronde was er al een kans dat Eblen knock-out zou gaan. Net toen Van Steenis een slachtpartij aanrichtte, klonk de bel. Dat was de redding voor de Amerikaan.

Verwurging

En in de vijfde ronde kwam er een rear naked choke van Van Steenis. Met die verwurging zorgde de Vlaardinger voor de beslissing. Eblen raakte bewusteloos. De jury hoefde daarom geen rekensommetje meer te maken: Van Steenis won direct.

DOUBT. HIM. NOW.



COSTELLO VAN STEENIS REAR NAKED CHOKE WITH 10 SECONDS LEFT!!#AndNew PFL Middleweight World Champion!#PFLCapeTown 🇿🇦 | TODAY | Grand Arena, GrandWest | Cape Town, South Africa | 🇺🇸 LIVE NOW on ESPN+ pic.twitter.com/eAby40lnU6 — PFL (@PFLMMA) July 19, 2025

Full speed

De timing van deze doorbraak is geen toeval. Van Steenis heeft jarenlang toegewerkt naar dit moment, maar zijn weg werd lange tijd geblokkeerd doordat zijn sparringpartner Gegard Mousasi bovenaan de ranglijst stond. "Gegard zit niet meer in deze divisie, dus ik kon gelijk full speed achter de titel aan", vertelt Van Steenis aan deze site. "Nu hebben we die kans om voor de titel te vechten en die gaan we niet uit onze handen laten glippen."

Uitslagen

Dakota Ditcheva – Sumiko Inaba ǀ Dakota Ditcheva wint

A.J. McKee – Akhmed Magomedov ǀ A.J. McKee wint

Magomed Zaynukov – Takeshi Izumi ǀ Magomed Zaynukov wint

Corey Anderson – Denis Goltsov ǀ Corey Anderson wint