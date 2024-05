Tarik Khbabez klaar voor gevecht met Pascal Touré tijdens Glory: 'Onze Franse boy, ik ken je naam niet'

Hij is de huidig kampioen en is daarom een van de grote favorieten voor Glory Light Heavyweight Grand Prix in Rotterdam Ahoy.op 8 juni: Tarik Khbabez. Aan zelfvertrouwen is er bij hem zoals altijd geen gebrek. "Drie gevechten, één nacht. Dan ben ik kampioen."

Het is de openingszin van een video die Glory over Khbabez maakt. Hij werd in maart wereldkampioen na een meeslepend gevecht tegen Donegi Abena. In juni vecht hij voor het eerst tegen Pascal Touré. Een onbekende voor Khbabez, zo bleek tijdens de loting. "Onze Franse boy, ik ken je naam niet, sorry." Touré accepteerde de uitdaging, waardoor zij tijdens de eerste kwartfinale op 8 juni in actie komen.

Khbabez koos bewust voor Touré als tegenstander. "Hij is niet de slechtste, totaal niet. Maar hij is een technische jongen en als je tegen een technische jongen vecht heb je minder kans op blessures. Hij denkt dat ik hem kies omdat hij de slechtste is, maar dat is niet zo."

Tarik Khbabez klaar voor Glory: 'Ga er vanuit dat we dit toernooi gaan winnen' Hij is de huidig kampioen en is daarom een van de grote favorieten voor Glory Light Heavyweight Grand Prix in Rotterdam Ahoy op 8 juni: Tarik Khbabez. Aan zelfvertrouwen is er bij hem zoals altijd geen gebrek.

De Marokkaanse-Nederlander kijkt uit naar het Glory-toernooi. "Ik heb er zin in en ik ga er vanuit dat wij dit toernooi gaan winnen. Mocht er iets gebeuren wat toch niet gaat gebeuren, dan mag de winnaar weer tegen mij voor de titel. Dan kunnen we het altijd nog goedmaken."

Eerder sprak Sportnieuws.nl al met Khbabez, kort na de loting. Hij vertelde onder meer over zijn tijd in Marokko, waar hij op handen wordt gedragen. Check de video hieronder.

Tarik Khbabez heeft heerlijke tijd achter de rug: 'In Marokko word ik gezien als held' Tarik Khbabez, huidig kampioen, mag 8 juni zijn titel gaan verdedigen. Dan staat hij tegenover Touré tijdens het light heavyweight toernooi. Hij vertelt over hoe zijn sport in Marokko wordt ontvangen en hoe hij het liefst zijn vrije tijd besteed.

De titelstrijd tussen Khbabez en Abena in maart was alles behalve saai en de klappen vlogen in het rond. Voordat het gevecht plaatsvond, was het al erg gespannen tussen de twee vechters. Een nieuwe ontmoeting tijdens de lichtzwaargewicht Grand Prix lonkt, maar dan moeten Khbabez en Abena eerst hun kwartfinale winnen. Tarik Khbabez neemt het dus op tegen de Fransman Pascal Touré en Donegi Abena zal als eerste vechten tegen de 22-jarige Stefan Latescu uit Roemenië.

Zelfverzekerde Ibrahim El Bouni klaar voor 'gevaarlijk' Glory-toernooi: 'Ik ga winnen, want ik ben de beste van de wereld' Ibrahim El Bouni is een van de acht kickboksers die deelneemt aan de Glory Light Heavyweight Grand Prix in Rotterdam Ahoy. De Marokkaan neemt het op zaterdag 8 juni als eerste op tegen Bahrim Rajabzahdeh en is vol vertrouwen. Hij schuift zichzelf naar voren als topfavoriet voor de overwinning.

De andere deelnemers aan het toernooi zijn Sergej Maslobojev, Bogdan Stoica, Ibrahim El Bouni en Bahrim Rajabzahdeh.