Zelfverzekerde Ibrahim El Bouni klaar voor 'gevaarlijk' Glory-toernooi: 'Ik ga winnen, want ik ben de beste van de wereld'

Ibrahim El Bouni is een van de acht kickboksers die deelneemt aan de Glory Light Heavyweight Grand Prix in Rotterdam Ahoy. De Marokkaan neemt het op zaterdag 8 juni als eerste op tegen Bahrim Rajabzahdeh en is vol vertrouwen. Hij schuift zichzelf naar voren als topfavoriet voor de overwinning.

De Marokkaanse kickbokser kijkt uit naar de gevechten in Rotterdam. Hij vindt Glory Light Heavyweight Grand Prix het beste toernooi. "Ja man, er zijn zeven concurrenten en ze zijn allemaal goed. Dat maakt het toernooi gevaarlijk." Volgens El Bouni is er toch maar één favoriet voor de overwinning in juni. Dat is hij zelf. "Ik ga winnen, want ik ben de beste van de wereld."

"Ik heb er voor getraind, dus ik ben er klaar voor", vertelt El Bouni zelfverzekerd in een video-item van Glory. Hoe gaat hij Rajabzahdeh kloppen in de kwartfinale? "Met mijn ogen. Hij is snel, maar ik ga zijn snelheid wat naar beneden stellen." Dat moet volgens El Bouni genoeg zijn om door te stoten naar de halve finale.

Eerder sprak Sportnieuws.nl al met de tegenstander van El Bouni. Dat werd een bijzonder gesprek, aangezien Rajabzadeh geen woord Engels spreekt. "Er is één probleem. De tolk is Turks en spreekt geen Azerbeidzjaans. Daarom moet ik Turks spreken. Soms begrijpt hij het niet en dan hebben we een probleem!"

Check het gesprek met Rajabzadeh hieronder

Bahram Rajabzadeh zorgt samen met tolk voor bijzonder gesprek: 'I am the Golden Wolf!' Sportnieuws.nl sprak Bahram Rajabzadeh na de loting voor het light heavyweight toernooi van Glory dat op 8 juni plaats gaat vinden. Een serieus gesprek voeren blijkt door de taalbarrière lastig. Rajabzadeh werd geboren in Iran, maar vecht onder de vlag van Azerbeidzjan en spreekt geen Engels. Toch weet de vechter er met zijn tolk het beste van te maken.

Tijdens de Glory Light Heavyweight Grand Prix op zaterdag 8 juni strijden Rajabzadeh en El Bouni dus tegen elkaar. Zij komen in de laatste kwartfinale in actie en dat is een nadeel. De winnaar heeft namelijk minder tijd om te herstellen voor de halve finales dan de andere deelnemers.

Tarik Khbabez rekent op finale tegen Bahram Rajabzadeh bij Glory Grand Prix: 'Maar het is een toernooi hè' In maart won Tarik Khbabez van Donegi Abena en pakte daarmee de wereldtitel bij het lichtzwaargewicht van Glory. Sindsdien heeft de Marokkaanse kickbokser genoten van zijn gezin en lekker doorgetraind. Op 8 juni moet de kampioen laten zien waarom hij de beste is. In aanloop naar de lichtzwaargewicht Grand Prix van Glory sprak Giovanni Tjin van Sportnieuws.nl met Khbabez.

Naast Rajabzadeh en El Bouni doen ook Tarik Khbabez, Donegi Abena, Pascal Touré, Stefan Latescu, Sergej Maslobojev en Bogdan Stoica mee in Ahoy. Khbabez is de huidige kampioen in de gewichtsklasse. Hij pakte de titel eerder dit jaar na een veelbesproken duel af van Abena. Bij het achtmanstoernooi staat de titel overigens niet op het spel.