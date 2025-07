Mike Tyson heeft een opvallende onthulling gedaan over de aanloop van zijn partij tegen Jake Paul. Tegenover Fox Sports vertelt de vechtsportlegende dat hij 'niet helemaal nuchter was' toen hij het contract voor de partij met Paul tekende.

Tyson vocht op 16 november 2024 een van de grootste bokspartijen ooit tegen Paul, de verloofde van topschaatsster Jutta Leerdam. Vooral in de eerste rondes was de partij spannend, maar in het slot van de wedstrijd walste de voormalig YouTuber over de 59-jarige oud-bokser heen. Paul sleepte met een unanieme jurybeslissing de overwinning uit het vuur. Als het aan Tyson had gelegen, dan had de partij er echter niet eens gekomen.

Driekwart jaar na de partij onthult Tyson dat hij wiet had gerookt en high was op het moment dat hij het contract voor het duel met Paul tekende. "Absoluut. Ik geloof daar niks van, nee, als ik nuchter was, zou ik dat nooit gedaan hebben. Want zonder cannabis raak ik te veel in mijn gevoelens. Met cannabis blijf ik lekker nuchter."

Mike Tyson (@MikeTyson) told me he used Marijuana before his fight against Jake Paul, immediately after the fight, and he used a lot of it when he made the decision to agree to the fight to begin with. Mike says he would not have agreed to do the fight if he was sober, and… pic.twitter.com/PTnR4ibRe9 — Jackson Thompson (@JackThompsonFOX) July 2, 2025

Na de wedstrijd

Tyson vertelt ook wat hij direct na de wedstrijd tegen Paul deed en ook dat had weer te maken met zijn voorliefde voor cannabis. "Zodra ik met Paul klaar was, zei ik: ‘Geef me een joint'. In de ring zelf zei ik al: ‘Ik heb nu meteen een joint nodig. Kom, we gaan hier weg'", zo vertelt Tyson lachend.

Jake Paul

Paul maakt inmiddels een grote naam voor zichzelf in de bokswereld. De vechter die spoedig gaat trouwens met zijn grote liefde de Nederlandse schaatsster Leerdam, won ook zijn laatste partij. Eind juni bond Paul de Mexicaanse oud-kampioen Julio César Chávez Jr. aan de zegekar.

Voor en na de wedstrijd tegen Chávez was Paul al bezig met een volgende tegenstander. Daarvoor heeft hij een aantal namen op het oog. Een van de vechters die hij het vaakst genoemd heeft, is Anthony Joshua. De voormalig zwaargewichtkampioen hintte zelf ook naar een partij met Paul, maar Joshua zou ook nog in aanmerking kunnen komen voor een derde partij met Tyson Fury nu die terug is.