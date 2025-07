Levi Rigters en Jamal Ben Saddik treffen elkaar tijdens de volgende ronde van The Last Heavyweight Standing van Glory. Op 23 augustus vechten de twee tegen elkaar tijdens het nieuwe evenement in Rotterdam Ahoy.

Het was al bekend dat Rigters op de Glory 103-kaart zou vechten en dat hij deel zou nemen aan The Last Heavyweight Standing. Zijn tegenstander moest echter nog bekend gemaakt worden. Inmiddels is duidelijk dat het om Jamal Ben Saddik gaat. De Belgische kickbokser verloor in zijn laatste partij door een blessure van de Fransman Soufian Laïdouni. Het gevecht tussen Rigters en Ben Saddik is dan ook niet voor het zwaargewichttoernooi.

🚨 Levi Rigters vs. Jamal Ben Saddik at The Last Heavyweight Standing on August 23 in Rotterdam at #GLORY103!



🚨 Levi Rigters vs. Jamal Ben Saddik at The Last Heavyweight Standing on August 23 in Rotterdam at #GLORY103!

Rigters

Voor Rigters is het zijn eerste gevecht sinds hij in 2024 ten onder ging tegen de zwaargewichtkampioen Rico Verhoeven. Voor de runner-up op de ranglijst was het een zware week, want vlak voor het gevecht overleed zijn vader. Rigters kwam daarom voor het gevecht op met het nummer Kleine Jongen van André Hazes. De walk-on wordt nog altijd gezien als een van de meest emotionele walk-ons ooit.

Om een nieuwe titelkans te krijgen, pakt Rigters nu een nieuwe kans van Glory aan. Met de partij tegen Ben Saddik kan hij afrekenen met een van zijn concurrenten voor een titelgevecht. Rigters zou bij een zege de meest duidelijke contender zijn voor een titelkans.

Ben Saddik

Na zijn nederlaag tegen Laïdouni kwam Ben Saddik ook op een andere manier in het nieuws dan in de ring. Eind juni werd hij in hoger beroep veroordeeld tot een celstraf van veertig maanden voor witwassen. Daarvan moet Ben Saddik de helft daadwerkelijk uitzitten. Ook zijn vriend Emad N. en zijn broer Saïd Ben Saddik zijn schuldig bevonden. Ben Saddik was dus al in hoger beroep gegaan en hij legt zich nu neer bij zijn straf. Het is niet bekend wanneer hij aan zijn straf gaat beginnen, maar hij mag dit hele jaar nog vechten.

Ook Ben Saddik vocht al eerder voor de titel. Hij nam het al twee keer op tegen Verhoeven, maar ging ook twee keer ten onder. De Belg is wel een van de weinige vechters die de Nederlander ooit tegen de grond sloeg. Knock-out ging Verhoeven echter niet.