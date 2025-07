Levi Rigters gaat weer vechten en wel deze zomer nog. De Nederlandse topkickbokser heeft zich aangemeld voor het tweede deel van het Last Heayweight Standing-toernooi van Glory en moet op 23 augustus klaar zijn om weer te knokken. Het wordt zijn eerste partij sinds hij in december 2024 van Rico Verhoeven verloor in een titelgevecht.

Rigters is één van de vier namen die Glory vast op de fight card zette voor het evenement in Rotterdam Ahoy. Naast de 'kroonprins' van de zwaargewichten doen ook Nabil Khachab, Iancu Ionut en Rade Opacic een gooi naar de grote eindejaarsfinale. Tijdens het jubileumevenement Glory 100 vorige maand boekten de eerste vier zwaargewichten al hun plek in die grote finale-avond: Tariq Osaro, Anis Bouzid, Nico Horta en Mory Kromah.

Nabil Khachab

Khachab is ook geen onbekende voor de Nederlandse en Marokkaanse kickboksfans. Hij verloor tijdens de Glory Grand Prix in maart 2024 nog van Rico Verhoeven, waarna er een rel ontstond in de ring. Verhoevens grote rivaal Jamal Ben Saddik zat in de entourage van Khachab en trapte in de ring illegaal richting het hoofd van Verhoeven. Glory schorste de Belgische Marokkaan maandenlang. Khachab zelf bleef rustig en dankzij zijn vele fans in de zaal.

'Zoveel druk' op gevecht met Rico Verhoeven

De 29-jarige Rigters droomde al veertien jaar om ooit wereldkampioen te worden bij de Glory-zwaargewichten, maar zag die droom in duigen vallen in december 2024. Hij mocht tegen de koning Rico Verhoeven knokken, maar verloor op punten. Een verlichtende omstandigheid is dat Rigters vlak voor het gevecht zijn vader verloor. Nu kijkt hij met een apart gevoel terug op die avond in de ring. "De droom om van Rico te winnen en kampioen te worden was zó groot. Er kwam zoveel druk op."

'Misschien is het wel goed geweest'

Dat zegt Rigters in de podcast Purpose Driven. "Ik kreeg weerstand op het trainen en het dieeten. Misschien is het wel goed geweest dat ik van Rico verloor en zo die droom los te laten. Ik heb nu meer rust en plezier gevonden. Ik denk dat ik op deze manier makkelijker een keer kampioen word dan als ik maar onder die enorme druk blijf staan", is hij oprecht over zichzelf. Rigters vindt het een moeilijk wereldje, waar hij als topkickbokser in zit.

'Moeilijkste is de onzekerheid'

Het moeilijkste vind ik de onzekerheid. Je weet niet hoe en of je je doelen en dromen kan bereiken. Ik kan in topvorm zijn en dat alles goed gaat, maar toch partijen verliezen. Ik heb veel momenten gehad dat ik wilde stoppen. Sterker nog: er zijn momenten geweest dat ik tijdelijk gestopt was. Maar dat vuurtje ging maar niet uit, dus keerde ik steeds terug."