Topkickbokser Jamal Ben Saddik is veroordeeld tot een celstraf van liefst 40 maanden. Het Belgisch-Marokkaanse zwaargewicht accepteert de uitspraak, gaat dus niet in hoger beroep en erkent in een podcast dat hij foute dingen heeft gedaan.

Ben Saddik, die in augsutus gaat vechten bij Glory Last Heavyweight Standing, is veroordeeld voor valsheid in geschrifte en het witwassen van liefst 1,2 miljoen euro. Volgens zijn management is het mogelijk dat Ben Saddik niet ook echt in de gevangenis moet brommen.

Dat heeft te maken met het Belgische systeem: "Wanneer iemand een straf van minder dan 36 maanden krijgt, betekent dit niet automatisch dat die straf volledig in detentie moet worden uitgezeten. Welke vorm hier uiteindelijk voor gekozen wordt, is op dit moment nog onduidelijk", aldus zijn management.

Warrior Code

Ben Saddik is te gast in de podcast Warrior Code van Marinho Gordon en Remy Bonjasky. “In de media zie je altijd van die krantenkoppen waardoor je denkt: die is gewoon klaar", zo begint Ben Saddik. "Maar de werkelijkheid is gewoon heel anders. Ik heb mijn straf gekregen en zal mijn verantwoordelijkheid nemen voor wat ik in het verleden heb gedaan."

"Ja, ik heb veel te laat afstand genomen van bepaalde mensen", zegt hij, verwijzend naar foute vrienden. "Daar heb ik spijt van, maar het is ook mijn les geweest. Ik heb jammer genoeg fouten gemaakt. Het begon allemaal bij mijn hoofdsponsor Sky,” vertelt hij. Sky bleek een communicatiedienst van de onderwereld te zijn. Met de versleutelde telefoons van Sky konden ze communiceren zonder te worden afgetapt.

'Nagel aan mijn doodskist'

“Wat eerst leek op een droom die uitkwam, een grote sponsor als enige op mijn shirt, werd uiteindelijk de nagel aan mijn doodskist. Er zijn zoveel problemen uit voortgekomen waar ik tot op de dag van vandaag nog steeds mee moet omgaan", zegt Ben Saddik.

Hij accepteerde het aanbod van Sky tijdens de coronaperiode. Dat was ook voor hem een tijd van grote onzekerheid: de kickbsokswereld lag stil, de inkomsten vielen weg. “Ik wist niet beter. Als je me terug in de tijd zou zetten, had ik waarschijnlijk weer dezelfde keuze gemaakt,” zegt hij. “Als je er nu op terugkijkt, is het heel dom geweest om daarmee in zee te gaan.”