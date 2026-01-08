Anthony Joshua gaat al dagen door een persoonlijke hel. De Engelse topbokser raakte bij een auto-ongeluk in Nigeria gewond en verloor tot overmaat van ramp daar bij ook nog eens twee hele goede vrienden. Inmiddels is Joshua (36) weer bij kennis en thuis in Engeland en deelt hij een tranentrekkend bericht over zijn vrienden.

"Bedankt voor alle liefde en zorg die jullie aan mijn broers hebben getoond", schrijft Joshua op Instagram bij een foto van zijn twee overleden vrienden Kevin Latif Ayodele en Sina Ghami. "Ik realiseerde me niet eens hoe bijzonder ze zijn. Ik wandelde gewoon met ze en maakte grappen, niet eens wetende dat God me in de aanwezigheid van grote mannen hield."

'Voor hun ouders nog moeilijker'

Hij heeft het zwaar met het persoonlijk verlies. "Het is 100 procent moeilijk voor mij, maar ik weet dat het nog moeilijker is voor hun ouders. Ik heb een sterke geest en ik geloof dat God hun harten kent. Moge God mijn broeders genadig zijn", sluit hij zijn boodschap af, die binnen de kortste keren honderdduizenden likes en honderden reacties opleverde. Zijn negentien miljoen volgers leefden de afgelopen dagen intens met Joshua mee.

Drama in Nigeria

Joshua was met de mannen in Nigeria om op familiebezoek te gaan rond de feestdagen. Op de snelweg knalde de auto waarin ze allemaal zaten keihard op een stilstaande vrachtwagen. De twee vrienden, die ook in het trainingskamp van Joshua zaten, kwamen daarbij om het leven. Joshua, die op de achterbank zat, raakte lichtgewond. De chauffeur van het drama is opgepakt en hem hangt een levenslange gevangenisstraf boven het hoofd.

Respectvolle update over toekomst

Eddie Hearn, de baas van Matchroom Boxing, gaf een korte update over Joshua. "Hij heeft tijd en privacy nodig om dit verlies te verwerken. We gaan absoluut geen gesprekken voeren nu over zijn toekomst in het boksen of gevechten. Dit is een vreselijke tragedie en Anthony heeft tijd nodig om dit mentaal en emotioneel te verwerken. Laten we hem die tijd geven en voor hem en de betrokken families bidden."