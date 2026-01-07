Ruim een week na het fatale auto-ongeluk waar ook topbokser Anthony Joshua bij betrokken was, komen er steeds meer details boven water. Zo zou de chauffeur van Joshua en zijn twee naasten, die beiden het ongeluk niet overleefden, geen rijbewijs hebben.

Het ongeval vond plaats in Nigeria na het veelbesproken gevecht van Joshua met Jake Paul en voor oudejaarsavond. De olympisch bokskampioen zat met twee personal trainers in een zwarte Lexus SUV, die bestuurd werd door een 47-jarige Nigeriaanse chauffeur.

Fataal ongeluk

Het viertal was onderweg naar de stad waar de ouders van Joshua wonen toen het noodlot toesloeg. De auto klapte op een geparkeerde vrachtwagen langs de weg. De twee naasten van Joshua overleefden het ongeluk niet. De 36-jarige Brit ontsnpate op miraculeuze wijze aan de dood door vlak voor het ongeluk nog van plek te ruilen.

De bestuurder van de vrachtwagen waar de auto van Joshua op crashte, vluchtte weg na het ongeluk en is nog steeds spoorloos. De chauffeur van de bokslegende werd wel direct opgepakt en werd afgelopen vrijdag al voorgeleid aan de lokale rechter in Nigeria.

Zware aantijgingen

Daar werd de Afrikaanse chauffeur beschuldigd van een hoop strafbare feiten. Zo werd hij beschuldigd van gevaarlijk rijden met dodelijke afloop, roekeloos en nalatig rijden, rijden zonder rijbewijs en rijden zonder de nodige voorzichtigheid en aandacht, met lichamelijk letsel en materiële schade tot gevolg. Dit alles bij elkaar zou betekenen dat er een levenslange gevangenisstraf boven zijn hoofd hangt.

Zijn advocaat pleit echter dat de chauffeur, die een borgsom van ruim 3.000 euro toegekend kreeg, onschuldig is. "Hij vertelde mij dat de remmen het begaven", zo verklaarde hij aan de Britse krant The Daily Mail. Verder noemde de advocaat de fatale crash een 'ongelukkig incident'.

Bokscarrière onzeker

Joshua zelf werd na de crash onmiddelijk opgenomen in een ziekenhuis in de Nigeriaanse stad Lagos. Daar werd hij geopereerd aan zijn knieën. Inmiddels is de topbokser weer in zijn thuisland; het Verenigd Koninkrijk. Daar gaat hij verder revalideren. Het is onduidelijk of we Joshua nog ooit gaan zien terugkeren in de boksring.