Topboksster (25) overlijdt twee weken na huwelijk met grote liefde: 'Hij deed alles om mij te redden'

Boksster Georgia O'Connor is op tragische wijze overleden op 25-jarige leeftijd. Woensdagochtend werd bevestigd dat het Britse talent is gestorven, slechts twee weken nadat ze trouwde met haar grote liefde.

O'Connor kreeg in oktober 2024 een vreselijke diagnose. Ze had een zeldzame en agressieve vorm van kanker, die ongeneeslijk bleek. Ongeveer een half jaar later is ze dus al komen te overlijden.

Twee weken eerder trouwde ze met haar geliefde Adriano. Ze plaatste er nog een foto over op Instagram. "9 mei 2025, de dag dat ik getrouwd ben met de liefde van mijn leven", schreef ze erbij.

Bijzondere liefde

In een eerder bericht liet ze aan haar volgers weten hoeveel Adriano voor haar heeft betekend nadat ze te horen kreeg dat ze ziek was. "Hij heeft meteen zijn baan opgezegd zodat hij mij kon bijstaan in dit gevecht. Hij doet alles in zijn macht om mij te kunnen redden."

"Ik heb nog nooit dit soort liefde ervaren", schreef O'Connor. "We doen het samen, wat er ook gebeurt. Hoe donker de nachten ook zijn en hoe zwaar de dagen, we hebben elkaar. Adriano, je bent mijn superheld."

Bokstalent

O'Connor maakte al veel indruk in de ring in de junioren- en amateurtoernooien. Ze won bovendien al haar professionele gevechten. De Engelse vechtsportbond staat ook stil bij haar overlijden. "We zijn diep bedroefd", schrijft de organisatie in een statement.

"Ze was getalenteerd en geliefd. Ze won medailles in de jeugd wereld- en Europese kampioenschappen. Onze gedachten gaan uit naar haar geliefden."

Na haar kankerdiagnose liet de boksster zich uit over misstanden in de gezondhiedszorg. Ze had al lange tijd klachten en een verhoogd risico op de ziekte. Toch voelde ze zich niet serieus genomen door doktoren. O'Connor schreef dat ze meermaals om onderzoek heeft gevraagd en dat een eerdere diagnose mogelijke uitzaaiingen had kunnen voorkomen. "Ze zeiden telkens dat het niets was en dat ik me aanstelde."