Dat wereldkampioen Rico Verhoeven goed kan kickboksen mag duidelijk zijn. Maar het zwaargewicht blijkt ook een andere bijzondere hobby te hebben naast zijn talent voor vechtsport. Dat vertelt hij in gesprek met Sportnieuws.nl.

Het zwaargewicht stapt zaterdag in de ring tijdens Glory 100, in de hoop zijn wereldtitel voor de dertiende keer succesvol te verdedigen. Zijn tegenstander is de voormalig light heavyweightkampioen van Glory: Artem Vakhitov. De Rus maakt na ruim drie jaar zijn rentree bij Glory. Vanwege het conflict tussen Rusland en Oekraïne, en het daaropvolgende verbod die de vechtsportorganisatie uitvoerde op Russische vechters, kon hij niet langer bij Glory vechten en maakte hij een uitstapje naar de UFC.

Verborgen talenten

Tijdens de persconferentie van Glory 99, waar Vakhitov aanwezig was voor een Q&A, bleek dat de Russische tegenstander van Verhoeven naast vechtsport nog een ander talent bezit. Sportnieuws.nl bracht een gitaar mee, omdat hij in een eerder interview vertelde dat hij in zijn vrije tijd graag gitaar speelt bij een kampvuur met zijn dochters. Tijdens de persconferentie gaf hij blijk van zijn verborgen talenten door niet alleen de gitaar keurig te bespelen, maar ook zijn zangkunsten ten gehore te brengen.

Verhoeven blijkt zelf ook over een bijzonder verborgen talent te beschikken. Al is hij er zelf nog niet helemaal over uit of het daadwerkelijk een talent is. Het zwaargewicht vindt het namelijk erg leuk om in zijn vrije tijd te vissen. "Ik weet niet of het een skill is en ik weet ook niet of ik er per se goed in ben, maar vind het wel heel leuk," vertelt hij aan Sportnieuws.nl over zijn hobby.

Karpers

Het zwaargewicht vist het liefst naar karpers. "Daar moet je wel geduld voor hebben," vertelt hij. "Maar eerlijk gezegd hoef ik geen eens wat te vangen. Als ik daar gewoon lekker zit aan het water in het zonnetje, dan ben ik helemaal blij." Onlangs deelde Naomy van Beem, de verloofde van de wereldkampioen, al een foto op Instagram van een vangst van de kickbokser. Hij leek vanaf een boot een joekel van een vis te hebben gevangen, al lijken de vangsten naast de bijna twee meterlange vechtersbaas snel klein.