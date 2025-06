Topkickbokser Rico Verhoeven won medio juni wederom de wereldtitel in het zwaargewicht bij de bond Glory. In Rotterdam versloeg hij de Rus Artem Vakhitov. Hoe blijft de 36-jarige veteraan na zoveel jaar aan de top fris in het hoofd en ook fris van lijf en leden?

Verhoeven werkt aan zijn internationale bekendheid, want wereldberoemd zijn in Nederland is niet genoeg voor de Brabantse vechtmachine. Zo was hij onlangs te gast in de podcast The Ariel Helwani Show. Helwani was eerder betrokken bij de populaire show The MMA Hour.

Pijn

Het gevecht met Vakhitov viel volgens een deel van de toeschouwers tegen. Zij verlieten Ahoy voortijdig. Verhoeven zelf noemde het een van zijn vijf zwaarste gevechten ooit, omdat de Rus zo beweeglijk is en er een fysiek schaakspel van maakt.

"Je weet hoe het is, het lichaam doet pijn", zegt Verhoeven tegen Helwani over de nasleep van de clash bij Glory 100. De oplossing om van die pijn af te komen is een ijsbad nemen.

Rico Verhoeven flirt met MMA en komt met groots idee voor nieuw gevecht: 'Dit is nog nooit gedaan' Kickbokser Rico Verhoeven wil de wereld van de vechtsport op zijn kop zetten. Hij ziet een speciaal gevecht tussen hem en een zwaargewicht UFC-vechter voor zich. "Ik wil dingen doen die nog nooit gedaan zijn."

Aanpakken

"De enige manier om er goed voor te zorgen, is om het meteen aan te pakken. Dus dat is wat ik doe. Ik spring er zelf meteen in, tussen de 3 en 5 minuten na het gevecht. Mijn hele familie en vrienden staan dan om mij heen en ik zeg gewoon: 'Yo guys, geef me even 5 minuten'. Het is echt even afkoelen en alles uitschakelen."

Verhoeven gelooft heilig in de gezonde effecten van zijn geliefde ijsbadje. "Naast dat het zo goed is voor je lichaam, is het ook zó goed voor je geest. Daarom probeer ik op 8 van de 10 dagen mijn dag te beginnen met een ijsbad. Waarom? Een werkdag is net als een ijsbad – de ene dag is het makkelijk, de andere dag niet. Als het makkelijk is, spring ik erin en stap er net zo makkelijk weer uit", legt 'The king of kickboxing' uit.

Rico Verhoeven traint met oud-Oranje-international en wordt met vastgetapede enkels en handen in kofferbak gegooid Rico Verhoeven zette donderdag voet op Amerikaanse bodem, maar de Glory-kampioen lijkt daar een niet heel warm welkom te hebben gekregen. Op beelden die via Instagram worden gedeeld, is te zijn dat het zwaargewicht met tape om zijn enkels en handen in een kofferbak wordt gegooid.

Winnaar

"Maar soms is het zó koud dat het pijn doet. Dan train je je mentale veerkracht", aldus Verhoeven.

"En als je dat aan het begin van je dag doet, voel je je meteen een winnaar. Ik begin de dag als een winnaar. Wat gaat deze dag dan nog doen om dat gevoel van me af te pakken? Ik heb het grootste obstakel van de dag al overwonnen. Zelfs in de winter, buiten. Ik word wakker, pak een handdoek en ga er meteen in. Geloof me, daarna ben je echt wakker."