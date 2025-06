Toptalent TeamNL woest na 'bestolen' overwinning: 'Ik ben flink besodemieterd'

Kian Terwint hoopte dit pinksterweekend hoge ogen te gooien met zijn debuut bij de Eindhoven Box Cup, maar kwam van een koude kermis thuis. Het 19-jarige toptalent uit Limburg verloor zijn partij tegen de Zweedse Nebil Ibrahim op basis van een gedeelde jurybeslissing en was het daar zelf allesbehalve mee eens, zo vertelt hij aan Sportnieuws.nl.

Terwint geldt als één van de grootste Nederlandse bokstalenten van dit moment, die de sport weer op de kaart moeten zetten. De Limburger is pas 19 jaar oud maar zeker niet onervaren. Hij vocht bijna veertig partijen, waarvan hij zondag in Eindhoven zijn tweede verloor. In de eerste ronde kreeg hij acht tellen, nadat hij naar het canvas ging toen hij tegen een stoot aanliep. Hij bleek de jury er daarna niet meer van te kunnen overtuigen de overhand te hebben.

'Onterecht'

Woest loopt hij de kleedkamer in na zijn partij. Waar hij op een stoel plaatsneemt en verslagen voor zich uitkijkt. "Het was onterecht, dus dan ben je niet in een goede mood, laat ik het zo zeggen", vertelt de Limburger achteraf. "Ik denk dat iedereen wel verbaasd was over de uitslag. Die jongen heeft één goede klap gegeven."

"Een lucky shot. Ik was helemaal niet aangeslagen. Ik was uit balans, dus dan ga je neer." Het was dan ook even geleden dat het jonge talent een verliespartij achter zijn naam kreeg. "Ik ben flink besodemieterd. Ik houd niet van dit soort praktijken. Dit is mijn tweede verliespartij ooit. Die andere was een jaar of vier geleden."

Toptalent

De jonge Limburger, die op zesjarige leeftijd begon met judo en zo in aanraking kwam met vechtsport, geldt als een van de grootste talenten van dit moment. "Dat ben ik ook", zegt hij zelfverzekerd. Dat alle ogen op hem gericht zijn, zorgt niet voor extra druk. "Je doet gewoon wat je kunt. Ik heb niet zo veel last van die druk. Je moet het altijd waarmaken."

Mike Tyson

De 19-jarige kreeg een paar jaar geleden vrijstelling van de leerplicht om zich volledig op een toekomst als profbokser te kunnen richten. Op dit moment werkt hij, net als de andere eliteboksers van TeamNL, hard toe naar het WK in september. Maar ook de Olympische Spelen van 2028 blijven op de achtergrond meespelen bij de jonge atleet, die Mike Tyson als zijn grote voorbeeld beschouwt. "Hij is gewoon de beste bokser aller tijden." Over Tysons recente rentree in de ring tegen Jake Paul is hij echter minder enthousiast: "Dat verpest de sport."