Alistair Overeem heeft een aantal foto's gedeeld over zijn hereniging met oud-rivaal Francis Ngannou. De twee vochten tegen elkaar in de UFC-kooi, maar ze hebben inmiddels de strijdbijl begraven.

Overeem vocht langere tijd in de UFC, maar in 2017 was de Nederlander al lichtelijk op zijn retour. Het zwaargewicht werd toen door de organisatie in een gevecht met jonge hond Ngannou gezet. De knokker uit Kameroen walste over zijn eerste UFC-opponenten heen en deed datzelfde met Overeem. Ngannou haalde in ronde een verwoestend uit met een uppercut, raakte de Nederlander vol op de lip, waardoor hij knockout ging.

Ngannou deed het vervolgens zo goed dat hij een titelgevecht kreeg tegen de toenmalige kampioen Stipe Miocic. In 2016 kreeg Overeem ook een kans tegen die kampioen, maar de Nederlander won niet. In de eerste partij ging Ngannou nog ten onder tegen Miocic, maar later in zijn carrière pakte het zwaargewicht uit Kameroen wel de titel van de Amerikaan af. Ngannou verdedigde zijn titel nog tegen Cyril Gane, maar verliet daarna de UFC omdat hij er contractueel niet uitkwam met de organisatie.

Strijdbijl begraven

Overeem en Ngannou waren rivalen in de kooi, maar inmiddels hebben ze de strijdbijl begraven. De twee zwaargewichten gingen woensdag samen uiteten en plaatsten foto's met elkaar via Instagram. "Herenigd met Alistair Overeem op de meest vriendelijke en galante wijze. Deze foto's door de jaren heen laten zien hoe sterk onze relatie is", laat Ngannou weten bij de foto. Overeem houdt het korter. "Twee grote vriendelijke reuze", zet hij bij de foto van de imposante vechters.

Vreselijk ongeluk

Onlangs kwam Ngannou nog naar in het nieuws vanwege een vreselijk ongeluk in Kameroen. Met zijn motor reed hij een meisje aan dat haar been brak, maar door een medische fout tijdens de operatie overleed ze uiteindelijk. Ngannou zat stuk en besloot om alle begrafeniskosten voor de familie te betalen. De vechter verdiende na zijn UFC-carrière een hoop geld met twee bokspartijen tegen zwaargewichten Tyson Fury en Anthony Joshua. Tegen laatstgenoemde ging hij knockout en tegen Fury verloor hij op punten.